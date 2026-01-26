VaiOnline
Il caso.
27 gennaio 2026 alle 00:28

«Zuccarelli ora controlla sé stesso» 

Duro attacco di Saiu: concentrazione di incarichi, la Todde riferisca in Provincia 

Fa rumore la delibera firmata dal neo direttore generale della Asl di Nuoro, Francesco Trotta. Gli incarichi al direttore sanitario della Asl, Angelo Zuccarelli, nominato nei giorni scorsi anche direttore degli ospedali San Francesco e Zonchello a Nuoro e San Camillo a Sorgono, scatenano la polemica politica. «In questo modo, chi deve svolgere le funzioni di controllo sui direttori di presidio, cioè il direttore sanitario, le svolge su sé stesso», accusa Pierluigi Saiu, capogruppo di opposizione in Provincia, consigliere comunale del centrodestra a Nuoro ed ex assessore regionale.

Scelte nel mirino

Saiu parla di «preoccupante concentrazione di incarichi». Zuccarelli, commissario Asl fino a dicembre, scelto dal nuovo dg come direttore sanitario, per due mesi ha avuto anche la direzione dei tre ospedali in attesa della selezione sollecitata ad Ares. Troppi per l’esponente del centrodestra che contesta pure la scelta aziendale su Paola Raspitzu: «Per due mesi è stato prorogato anche l’incarico del direttore amministrativo della Asl, che svolgerà pure le funzioni di direttore del distretto sanitario di Sorgono. In questo caso, a differenza della delibera che riguarda Zuccarelli, viene specificato che verrà percepito soltanto il compenso che spetta al direttore amministrativo». Saiu richiama le critiche di Zuccarelli che a dicembre va al San Francesco e bacchetta Grazia Cattina, ora dg della Asl di Oristano: «Indirizzò all’allora direttrice del presidio una severa lettera di biasimo evidenziando una serie di criticità che lui oggi è chiamato a risolvere. A partire da quei rilievi chiederemo di sapere come saranno risolti i problemi che lo stesso Zuccarelli ha segnalato a dicembre».

Consiglio straordinario

«Di fronte a quello che accade non si può rimanere in silenzio. Non si può protestare per il 41-bis e non dire una parola sulla sanità», attacca Saiu che rilancia la richiesta, già avanzata con Giampaolo Corda e Giorgio Fresu, di un Consiglio provinciale sulla sanità con l’audizione dell’assessora che è la presidente della Regione, Alessandra Todde. «Nel nostro territorio tanti paesi sono privi del medico di base, moltissimi bambini senza pediatra, reparti in sofferenza e liste d’attesa infinite», dice chiedendo «chiarezza sull’organizzazione dell’azienda sanitaria» e sulle misure concrete per i cittadini. (m. o.)

