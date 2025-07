«Zuccarelli non è più idoneo» 

La situazione all’Asl di Nuoro si fa sempre più delicata. Da giorni, ma la notizia è emersa ieri, il Collegio sindacale, presieduto da Leonardo Tilocca, ha inviato una lettera formale alla Regione in cui esprime dubbi e pone domande sulla legittimità dell’attuale posizione del commissario straordinario Angelo Zuccarelli. A innescare la questione, la pubblicazione, lo scorso 15 luglio, del nuovo elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie, aggiornato dal ministero della Salute. Nel nuovo elenco, Zuccarelli non risulterebbe più idoneo a ricoprire l’incarico in una regione con oltre 500 mila abitanti, come la Sardegna.

La lettera

La nota del Collegio non entra nel merito della legittimità degli atti finora adottati, ma si concentra sul quadro giuridico attuale e sulle implicazioni che potrebbero derivarne. «Stiamo cercando di capire la legittimità dell’attuale situazione», conferma Tilocca raggiunto al telefono nel suo ufficio della Ragioneria generale dello Stato di Nuoro. Il direttore della Ragioneria è presidente del Collegio sindacale Asl e aggiunge: «Abbiamo espresso le nostre valutazioni e attendiamo riscontro da parte dell’Azienda e dell’assessorato. Non abbiamo espresso rilievi al momento della nomina, ma poniamo delle domande sull’attuale situazione». Dal punto di vista giuridico c’è un altro problema: «In questa fase ci stiamo soffermando sulla nomina, ma anche la legittimità degli atti sarà oggetto di successivi approfondimenti. Siamo ancora nella fase della valutazione della posizione del dottor Zuccarelli».

Questione idoneità

Il nodo giuridico è chiaro, a rendere tutto più complicato sarebbe il silenzio della Regione. L’ufficio legale, cui spetta dare una risposta formale al quesito sollevato dal Collegio, non avrebbe ancora fornito risposta. Un passaggio ritenuto fondamentale dal Collegio sindacale, perché è proprio la Regione a dover chiarire se il commissario sia ancora nella piena condizione di esercitare le sue funzioni. Nel frattempo, molte delibere sono state sbloccate, segnale forse che qualcosa è cambiato, anche senza una risposta formale. Zuccarelli è stato nominato a fine aprile. La Direzione strategica dell’Asl 3 aveva già preso posizione dopo la pubblicazione del nuovo elenco nazionale. In una nota ufficiale del 17 luglio, l’Azienda aveva ribadito la piena legittimità della nomina di Zuccarelli e degli atti da lui adottati. Nonostante la posizione difensiva, la lettera del Collegio sindacale ha di fatto reso l’attività amministrativa più delicata, in mancanza di una presa di posizione chiara della Regione. Il Collegio, composto da tre membri nominati dal presidente della Regione, dai ministeri dell’Economia e della Salute, ha il compito di vigilare sulla correttezza degli atti e sulla legittimità dell’operato. Non ha potere di bloccare la governance, ma ha l’obbligo di segnalare ogni elemento con potenziali criticità giuridico-contabili. Ciò che ha fatto con la lettera. Ora tocca alla Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA