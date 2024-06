Zucca e “L’enigma nella Nurra” 

È un mercoledì mattina di febbraio del 1963, e il maestrale percuote con le sue raffiche la Nurra, fa sbandare una Fiat 1200 Granluce targata Torino, rumoreggia fino a Bancali per poi entrare decisa a Sassari: spalanca la porta dell’ufficio del tenente Roversi, strappa una lamiera del cantiere del nuovo grattacielo in costruzione poco più su di piazza Azuni fino al Caffè dei Portici, il bar di Graziano Ruju, a cui strappa una sedia che finisce contro un’automobile di passaggio, lambendo infine con grazia Villa Flora. Sul Monte Forte, nel frattempo, due ragazzi – sulle tracce del bandito Giovanni Tolu, morto il secolo prima, o forse di Rosario Jacono, latitante evaso dall’Asinara – trovano quel che resta del corpo di un uomo, sfigurato da un colpo di fucile a pallettoni, inevitabilmente entrando così nel mondo degli adulti.

La storia

“L’enigma nella Nurra” (Newton Compton, 352 pagine) è il decimo appuntamento con i lettori del tenente Giorgio Roversi, l’ufficiale dei Carabinieri bolognese laureato in fisica spedito in Sardegna per motivi disciplinari, partorito dalla penna di Gavino Zucca. Testardo e capace, dotato di fini capacità analitiche e di una certa spigolosità di carattere, il tenente è ormai ben inserito nel tessuto cittadino e, come ogni abile investigatore, si trova spesso a dover gestire le ire di superiori non troppo inclini a sopportare i suoi modi – non sempre ortodossi – di risolvere i casi e, soprattutto, a supportare qualcuno che si mostra ben più intelligente di loro.

Come nella migliore tradizione del romanzo a enigma, secondo la definizione di Todorov, Zucca impone al lettore un’istanza di verità che disvela ex post il crimine pagina dopo pagina, attraverso il meccanismo a orologeria dell’indagine. Se dunque il nome della vittima viene scoperto tutto sommato agilmente, il whodunit richiede che si determinino colpevole, opportunità e movente, ingaggiando con il lettore una vivace sfida intellettuale. “L’enigma della Nurra” non tradisce le attese degli amanti del genere: un po’ come il maestrale che, nelle prime pagine, si insinua nelle valli, nelle piane e nelle città del nord della Sardegna, così i risvolti della trama toccano e legano tra loro i diversi luoghi e i personaggi che abitano il romanzo. Ed è così che il ritrovamento della 1200 Granluce consente di indentificare la vittima di Monte Forte: Francesco Gallo, residente a Torino, giornalista. Dalle prime indagini, emerge che l’uomo fosse arrivato in Sardegna in traghetto un mese prima, ma nessuno sa perché: non i giornali con cui ha collaborato, non i carabinieri di Torino. Molteplici piste si dispiegano agli occhi degli investigatori, da quella politica – le miniere della Nurra potrebbero venir chiuse, si dice a vantaggio di qualcuno, o forse è solo una illazione? – al possibile incontro con Jacono, il bandito e latitante.

Quale verità

Ne “Il giorno della civetta” don Mariano, il boss mafioso, rivolgendosi al capitano Bellodi dice che “la verità è nel fondo di un pozzo: lei guarda in un pozzo e vede il sole o la luna; ma se si butta giù non c’è più né sole né luna, c’è la verità”. Buttarsi nel pozzo per il tenente Giorgio Roversi significa affrontare l’enigma, risolverlo, decifrarlo, individuando mandanti e colpevoli e consegnandoli alla legge, ripristinando l’ordine in una società tutto sommato sana, dando così la fugace sensazione al lettore di poter reificare le proprie ansie attorno ai concetti di bene e male, e a quello, spinoso, di giustizia. Almeno, poterlo fare per le ore dedicate alla lettura; perché poi, chiusa l’ultima pagina, si torna alla fatica di vivere.

RIPRODUZIONE RISERVATA