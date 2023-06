Zucca e il doppio mistero sotto la rocca  

Gavino Zucca, nato a Sassari nel 1959, ha attraversato due diverse carriere professionali. Nella prima, a Bologna, è stato quindici anni manager dell’Eni e poi insegnante di fisica nelle scuole superiori; nella seconda, tornato in Sardegna, si rivela narratore di una saga di romanzi gialli che ogni estate vengono attesi con impazienza da uno stuolo di appassionati lettori. Siamo giunti quest’anno alla settimana puntata delle “Indagini del tenente Roversi”, amante del cioccolato e di Tex Willer, bolognese d’origine ma oramai ben radicato nella Sassari del 1962, quando si troverà ad affrontare, in un ottobre concitato tra colpi di scena e inganni “Il doppio mistero sotto la rocca” (Newton e Compton, 384 pagine, 9,90 euro) con un chiaro riferimento alla rocca di Castelsardo.

Indagine

Il mistero principale viene presentato a Giorgio Roversi dal suo abituale alter ego, don Luigi Gualandi, ex ufficiale veterinario dell’Arma e padrone di Villa Flora dove lavora come governante Caterina, eterna innamorata del protagonista. È Gualandi a presentargli il caso, in apparenza chiuso, del suicidio di Luisella Chessa; se non fosse per l’ostinazione del nonno di lei, Augusto Oggiano, che non ha dubbi nel ritenere che la nipote sia stata assassinata. Di più, è in possesso di una prova che inchioderebbe il colpevole e vorrebbe mostrarla subito a Roversi. Troppo tardi: quando il tenente arriva, Oggiano è morto. Alla prima diagnosi di infarto si sostituisce quella di avvelenamento, e la doppia coincidenza apre le porte a una nuova indagine, molto più articolata di quanto possano far pensare date premesse (è davvero il colpevole Gavino Tedde, che forse aveva messo incinta Luisella, pur essendo fidanzato con un’altra?). Zucca, senza fare mai ricorso a violenza e sensazionalismi, sa come tenere sostenuto il ritmo del racconto — anche nelle sue declinazioni più leggere, come quella che riguarda il secondo mistero, legato alla goliardia sassarese e alla comparsa di misteriosi “folletti”, che durante la notte andrebbero a portare scompiglio nelle cantine della città. Dalla mescolanza di queste diverse sfumature prende corpo una storia che ancora una volta non deluderà i fan di Roversi.

