Zucca, doppietta tricolore 

C’è il sorriso d’oro di Francesca Zucca in “copertina” nella spedizione sarda ai campionati italiani di categoria di nuoto in vasca lunga che si chiudono oggi a Roma. La diciassettenne ranista granata ha portato all’Esperia e all’Isola la bellezza di due titoli Cadette, nei 100 e nei 200, compiendo quello che anche il suo allenatore Marco Cara considera un exploit: «Sì, lo è, perché anche se ai “tricolori” o ai Criteria le era già successo di vincere più medaglie, non erano mai state due d’oro: è la prima volta. Un risultato che sottintende una crescita, soprattutto nei 100 metri, nei quali dal 2021 ha avuto un miglioramento costante». Proprio sulle due vasche ha compiuto il proprio capolavoro in un weekend da incorniciare, toccando in 1’08”19 (1’08”81 in batteria) e firmando non soltanto l’ennesimo record sardo assoluto ma anche la dodicesima miglior prestazione di sempre in Italia.

Impegno massimo

«Nei 200 non ha fatto il personale ma le è bastato per vincere», aggiunge Cara riferendosi al 2’31”26 al quale, per completezza aggiungiamo il 33”05 con cui è stata settima nei 50 rana. Due successi che verrebbe naturale pensare le spalanchino le porte della Nazionale per i campionati mondiali Juniores (Under 18) di metà settembre a Tel Aviv. «Per queste cose noi abbiamo l’abitudine di attendere la comunicazione ufficiale, anche se sappiamo che lei ha già fatto il “minimo” per poter partecipare», taglia corto il tecnico, che sottolinea le qualità della propria allieva: «Per me è bello vedere con quanta costanza e determinazione si alleni. Ed è sempre stata così: anche prima di arrivare a questi livelli si prefiggeva obiettivi che abbiamo via via raggiunto con vari step».

La motivazione

Proprio la possibilità di andare oltre i confini Nazionali ha sempre rappresentato un sogno per Francesca, che oggi la vede sempre come «una cosa molto speciale. Prima di andare fuori lo consideravo il mio sogno ed è tra le cose che mi spingono ad allenarmi». E tanto. «Mi alleno tre giorni alla settimana con doppio allenamento, la mattina presto, prima della scuola, e la sera. Poi altri due giorni in cui faccio una seduta in acqua e una di preparazione atletica e il sabato solo nuoto», racconta la diciassettenne cagliaritana che a settembre comincerà la quinta Liceo Scientifico al “Pacinotti”. «Il mio primo supporto sono i miei genitori che mi accompagnano agli allenamenti per farmi risparmiare tempo. Loro vengono alle gare, magari non a quelle fuori dalla Sardegna ma capiterà presto a che quello», dice Francesca, ranista per vocazione: «Ho sempre quasi fatto soltanto rana, forse negli altri stili non sono così performante, perciò mi sento ranista in tutto e per tutto».

Le altre medaglie

Il lungo weekend romano era cominciata bene per la Sardegna con il bronzo di Fabio Dalu, esperino dell’Esercito, nei 1500 stile libero in 15'30”69. Ieri è arrivato l’argento dello sprinter Samuele Congia (ex Antares ed Esperia oggi alla Canottieri Tevere Remo), che è entrato in finale nei 50 stile libero Cadetti con il miglior crono (22”73), poi in finale si è visto beffare per 1 centesimo da Luca Serio (che ha il doppio tesseramento con Fiamme Gialle e proprio Tevere) e si è dovuto accontentare del secondo posto a pari merito con Gabriele Brambillaschi in 22”45. Per Congia anche il 5° posto nei 50 farfalla (24”51). Nella categoria Cadetti, sesto posto per Francesco Fenucciu (Promogest) nei 400 stile in 3’59”56; Ludovico Bertelli (Promogest) decimo nel 100 rana (9° in qualifica con 1’03”50) e undicesimo nei 50 (29”26). Tra le Cadette, Martina Fanunza (ancora Promogest) è sesta nei 50 rana in 32”57, proprio davanti a Francesca Zucca.

RIPRODUZIONE RISERVATA