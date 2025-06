Zucca andrà gli Europei nella Nazionale azzurra 

C’è anche un protagonista cagliaritano nell’impresa dell’Italbasket 3x3, che ha conquistato la qualificazione alla Coppa Europa in programma a settembre a Copenaghen. Si tratta di Dario Zucca, lungo classe ’95 cresciuto nell’Esperia e con esperienze in Serie A con Venezia.

Nelle Europe Cup Qualifiers di Kosice (Slovacchia), l’Italia ha battuto Portogallo, Israele e Montenegro, chiudendo terza dietro Germania e Lituania.

Zucca è stato decisivo nell’ultima sfida, firmando 8 punti pesantissimi. Reduce da una stagione positiva a Jesi in Serie B, vivrà ora la sua prima avventura europea nel 3x3. ( ro.r. )

