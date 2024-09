Ztl, volantini in auto altri 15 giorni poi via ai controlli 

Continua l’operazione “volantinaggio” di alcuni operai del cantiere Lavoras. L’obiettivo è informare gli automobilisti che entrano nel centro storico che a metà ottobre entrerà in vigore e a tutti gli effetti la Zona a traffico limitata, rimasta sulla carta per 19 anni. Venerdì 13 è iniziata l’operazione di comunicazione decisa dall’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu, «indispensabile affinché tutti i cittadini sappiano quali saranno le modalità di funzionamento della Ztl . Questa prima fase durerà circa un mese per dare tempo a tutti di abituarsi alle nuove regole che prevedono fasce orarie, di mattina e di pomeriggio, nelle quali l’accesso sarà consentito a tutte le categorie di veicoli».

In particolare quindi da metà ottobre l’accesso è consentito ai veicoli tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Nel resto delle ore invece sarà compito dei vigili urbani effettuare i controlli. In attesa poi che finalmente nei tre varchi di accesso (nelle vie Montenegro e Serneste, e uno provvisorio in via Angioy) vengano posizionate le telecamere che inquadrano le targhe delle auto e fotografano quelle che non hanno il pass (sono 1.100 quelli dati in tutti questi anni dal Comune). ( m. g.)

