«Ztl, un’ora di accesso in più»  

Un’ora in più per accedere alla Ztl e un pass speciale per circolare in auto nel centro storico in caso di vera necessità. Sono le richieste di Confesercenti che ad Alghero ha appena costituito la sezione territoriale della Federazione Italiana esercenti pubblici esercizi e turismo, affidando le redini al ristoratore Mario Daga. «Abbiamo inviato le nostre proposte al sindaco, – spiega il presidente Fiepet – chiedendo delle modifiche alla viabilità del centro storico», il quartiere a più alta concentrazione di attività commerciali. I varchi in entrata sono controllati dalle telecamere e, in teoria, chi lavora all’interno delle vecchie mura, può utilizzare l’auto fino alle 11 del mattino.

Telecamere

Presto saranno installati gli occhi elettronici anche all’uscita dai varchi. In una delle ultime riunioni di giunta si è deciso di investire 56.800 mila euro per adeguare e potenziare il sistema di videosorveglianza nelle Ztl. «Il sistema è obsoleto – si legge nella delibera - e pertanto si rende necessario procedere all’adeguamento, la ristrutturazione, la sostituzione e ampliamento degli impianti». Il varco di piazza Sulis avrà una nuova telecamera, mentre quella esistente sarà recuperata e collocata in via Columbano. Nuovi impianti pure a Port Salve per gli automobilisti che arrivano dall’area portuale. «Abbiamo chiesto al Comune di concederci un’ora in più – riferisce Daga – per consentire ai commercianti e ai rivenditori di lavorare senza il rischio di incappare in una contravvenzione». Ma non solo. «Durante il periodo estivo – prosegue il presidente Fiepet - sarebbe utile un pass per la macchina di servizio che permetta di entrare e uscire dai varchi, in via eccezionale e, ovviamente, solo in caso di emergenza».

Preoccupano le telecamere all’uscita dei varchi. «Abbiamo chiesto all’amministrazione almeno un mese di tempo per abituare le persone», conferma Mario Daga.

Modifiche alla viabilità