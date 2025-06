Ztl, un pasticcio blocca le multe 

Puoi sbracciarti quanto vuoi, ma se non sei sulla mappa non esisti. E il varco della Ztl di Villanova in piazza Garibaldi, sulla mappa ufficiale inviata al ministero delle Infrastrutture, non c’è. Una svista, un’incongruenza messa nero su bianco almeno una ventina d’anni fa, ma tanto è bastato per azzoppare l’impianto con telecamere per la rilevazione degli ingressi e delle uscite (rinnovato pochi anni fa) nella Zona a traffico limitato. È tuttora così, da oltre tre anni: il sistema per le multe non multa nessuno. Se lo facesse, le contravvenzioni sarebbero facilmente impugnabili dagli automobilisti. Per questo, a Villanova, malgrado la Ztl ciascuno fa come gli pare e l’unico rischio viene dagli agenti della Polizia locale: se vedono un’auto senza contrassegno possono multare, mentre il sistema elettronico no.

Procedure in corso

Quel varco fantasma, spiega l’assessore comunale alla Mobilità, blocca da più di tre anni il sistema di sanzioni automatiche con telecamere per l’ingresso irregolare nella Zona a traffico limitato. I dispositivi funzionano a meraviglia, le loro immagini si vedono ben chiare sui monitor del Comando della Polizia locale, ma il sistema automatico non può sanzionare chi entra nella Ztl di Villanova senza averne diritto. Tutto questo perché il varco elettronico in piazza Garibaldi, nelle vetuste mappe della Ztl, non c’è e tanto basta per invalidare qualunque eventuale sanzione. Un errore “antico” costringe insomma all’omertà: quel che si vede, non si può scrivere su un verbale. Quindi, nella sala radio in via Pier della Francesca, gli agenti possono assistere in diretta a ciò che avviene a Villanova, ma a patto di guardare e non toccare: la Ztl non è regolare.

Confini non ufficiali

Ma perché? Semplice: le mappe della perimetrazione dei confini delle Ztl finiscono al ministero delle Infrastrutture e qualsiasi errore può impedire l’utilizzo del sistema elettronico di sanzionamento. Questo, in un Paese in cui per anni si sono sanzionati gli automobilisti grazie ad autovelox fissi non omologati che, tutti insieme, fruttavano più soldi di quanti ne porta una manovra finanziaria dello Stato. Marcialis allarga le braccia: la legge dice così e si fa così. Un po’ come a Bosa, dove quando piove lasciano piovere, ma la realtà è che l’assessore sa di non avere altra scelta.

Regole presto in vigore

Ieri l’assessore ha firmato il nuovo regolamento, talmente vecchio che nemmeno parlava di portapizze o corrieri. L’ha rivisto l’assessorato dopo tre mesi di modifiche da parte della commissione Mobilità del Consiglio comunale. Ora quel regolamento corretto (prevede il varco in piazza Garibaldi, che sulla carta non c’era) torna in commissione forse già mercoledì, poi sarà votato dal Consiglio comunale. Per i più ottimisti, l’approvazione potrebbe arrivare a luglio e a quel punto si potranno utilizzare le telecamere di Villanova anche per sanzionare chi, nella Ztl, non ha il diritto di entrare. «Stiamo accelerando i tempi per concludere l’iter il più presto possibile e metterci questa storia alle spalle», assicura Marcialis.

I residenti

«Finalmente sappiamo che cosa blocca le sanzioni per chi entra abusivamente nella Ztl del quartiere»: Marco Masala, 65 anni, elettricista e presidente del comitato Vivere a Villanova, si sente come se stesse tornando da Fatima con una rivelazione. Per lui, l’attivazione ormai prossima delle telecamere del sistema che sanziona automaticamente è un’ottima notizia, come per tutti i residenti, anche se qualche problema resta: «Piazza San Giacomo in teoria è pedonale», dice Masala, ma dopo il crollo di alcuni calcinacci dal campanile di fatto è aperta al traffico, anche perché non esistono alternative. Per ora, se si risolve la questione delle telecamere, è comunque un gran successo».

