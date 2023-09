«Ztl, telecamere sempre spente» 

Quando verranno attivate le telecamere nei varchi della Ztl? La domanda sembra destinata a restare senza risposta visto il silenzio del Comune. «Sono trascorse due settimane dall’invio della nostra diffida», evidenzia Carlo Macciò del comitato VivereAVillanova, «e non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione. Il caos nei quartieri storici, soprattutto il fine settimana, è continuo e non sembrano esserci soluzioni concrete». E anche sul fronte malamovida è calato il silenzio. Il gruppo di monitoraggio, un vertice che riuniva istituzioni e comitati dei residenti, non è stato più convocato da cinque mesi: «L’ultima riunione voluta dal prefetto», sottolinea Sandra Orrù di Apriamo le finestre alla Marina, «si è tenuta lo scorso aprile. Poi più nulla. E le situazioni di pericolo e poca sicurezza per gli abitanti del centro storico non sono mancate in questi mesi estivi».

Il segnale

«L’amministrazione», aggiunge ancora Macciò, «dall’invio della nostra diffida ha ancora del tempo per dare una risposta. Ma sconcerta la totale mancanza di una replica pubblica alle nostre osservazioni su Ztl, zone pedonali, telecamere, viabilità, degrado della pavimentazione stradale, ripristino degli ascensori per Castello e altri temi». I comitati dei residenti Apriamo le finestre alla Marina, Casteddu de susu e VivereAVillanova speravano almeno «in un segnale, in un’apertura precisa volta a dimostrare, alle porte delle prossime elezioni, un sincero interessamento ai problemi noti, rappresentati e discussi più volte». Invece niente. «Vanno bene le inaugurazioni, i tagli di nastro ed il ritiro di premi in giro per l’Italia», conclude Macciò. «Ma vivere una quotidianità fatta di piccoli e grandi problemi costantemente irrisolti, contribuisce solo a svilire anche quel buono che ci viene pubblicizzato nelle sedi istituzionali».

Il documento

Per denunciare ufficialmente i tanti problemi, i comitati dei residenti si sono rivolti all’avvocata Luisa Giua Marassi che ha inviato una diffida al Comune: «Chiediamo», viene ribadito nel documento, «all’amministrazione di intervenire urgentemente per rimuovere le situazioni di illegittimità, incuria e danneggiamento, a tutela degli abitanti». Se entro trenta giorni non ci saranno iniziative concrete, «intraprenderò ogni opportuna azione giudiziale per la tutela delle ragioni dei miei assistiti». La diffida è stata inviata al sindaco Paolo Truzzu, all’assessore alla Viabilità, Alessio Mereu, e al dirigente Daniele Olla.

Caos parcheggi

Soprattutto il fine settimana, nelle zone a traffico limitato entrano tantissime auto non autorizzate, sapendo che le telecamere non sono attive. «Ma ci sono anche situazioni assurde: come il caso dei parcheggi riservati alle ambulanze e usati per lasciare le auto di privati», racconta la Orrù. Poi l’appello: «Chiediamo al prefetto di convocare nuovamente il gruppo di monitoraggio sulla malamovida».

