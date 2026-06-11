Ztl stregata, slitta ancora l’avvio 

Prima sarebbe dovuta partire a fine aprile, poi ai primi di giugno e adesso a luglio (forse). La zona a traffico limitato nel centro cittadino sembra stregata: slitta ancora l’avvio della fase sperimentale che, nelle intenzioni della Giunta, dovrebbe servire per valutare pro e contro. «Stiamo valutando alcuni accorgimenti e poi si potrà partire» conferma il sindaco Massimiliano Sanna.

Il piano

Sono confermati il perimetro e i varchi elettronici già individuati da tempo. «Stiamo valutando una soluzione per i parcheggi per i residenti nelle strade limitrofe all’area della Ztl» ripete il sindaco. Si stanno valutando varie soluzioni come abbonamenti agevolati per chi vive nelle strade a ridosso della Ztl ma tutto è ancora in evoluzione come conferma anche il comandante della Polizia locale, Gianni Uras. Nei prossimi giorni dovranno essere definiti ulteriori dettagli, al momento restano invariati gli orari (che erano già stati modificati rispetto a quelli previsti inizialmente): dal lunedì al venerdì lo stop alle auto scatterà la sera dalle 20.30 alle 7.30 del giorno successivo, mentre nel fine settimana dalle 13.30 del sabato alle 7.30 del lunedì. Non è escluso che possano esserci altre modifiche nella fase sperimentale che dovrebbe durare tre mesi: «Ci sarà un periodo di tolleranza per consentire ai cittadini e agli operatori economici di familiarizzare gradualmente con il nuovo sistema e le nuove regole» aggiunge Sanna.

I tempi

Nessuno si sbilancia sui tempi di avvio, prima sono necessari importanti passaggi burocratici. «Se ci saranno altre modifiche – chiarisce il comandante Uras – dovrà essere modificato anche il regolamento e le delibere». E poi dovranno essere aggiornati i cartelli che erano stati sistemati nei mesi scorsi. Insomma, dopo tutte le polemiche e i dubbi, la strada per la Ztl (notturna) sembra ancora un po’ in salita.

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