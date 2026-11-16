Due settimane. Tanto è durata la Ztl – ancora in fase sperimentale – nel centro storico di Oristano. Dopo sette giorni bollenti tra polemiche e petizioni popolari, ieri mattina il sindaco Massimiliano Sanna ne ha annunciato la sospensione. «Purtroppo ci siamo accorti in questi 15 giorni che ci sono posizioni discordanti. Abbiamo ricevuto diverse richieste di revoca da parte politica, di commercianti e residenti – non del centro storico – e allora l’indirizzo è di sospendere la zona a traffico limitato almeno per il periodo natalizio a partire dal primo dicembre. Da gennaio, fatte le opportune valutazioni, cercheremo di capire se apportare dei correttivi o fare un passo indietro».

La sorpresa

La notizia è arrivata durante la conferenza stampa convocata – a Oristano come in diverse città italiane – per la firma simbolica di un protocollo tra Comune e Confcommercio per il rilancio dei negozi in centro. «Questo è il primo atto di questo piano col quale vogliamo sostenere tutte le attività in città», continua il sindaco. Nel breve silenzio seguito alle sue parole, nell’aula è risuonato un «grazie» prima timido e poi ripetuto con più convinzione, della direttrice della Confcommercio Sara Pintus, seduta al tavolo insieme a Marcella Sotgiu, delegata dell’associazione alle politiche per il commercio, e all’assessora alle Attività Produttive Valentina De Seneen, proprio per illustrare l’accordo “La giornata delle chiavi: riapriamo le porte del commercio”. «Dal punto di vista politico – prosegue Sanna a margine dell’incontro – la decisione è stata presa per andare incontro alle richieste che abbiamo ricevuto in queste settimane. Questo mese servirà per valutare cosa fare per il futuro, se ripartire da gennaio con dei correttivi o prendere altre decisioni. Lo faremo in coscienza perché non vogliamo penalizzare nessuno e vogliamo che anche la Ztl sia qualcosa che va a beneficio del centro storico. Se dovesse essere necessario fare un passo indietro, questo non vorrà dire aver commesso un errore ma aver preso la decisione migliore rispetto a quella iniziale». A sentire Sanna, le Comunali ormai vicine non avranno nessuna influenza sulla scelta definitiva. «Non è un problema di elezioni o meno. Ho preso e prendo decisioni anche se sono impopolari, ma lo faccio sempre in collaborazione con la maggioranza e tenendo conto dell’intera città. Non possiamo sempre ragionare sul singolo ma dobbiamo pensare al bene che le amministrazioni portano all’intero territorio».