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01 settembre 2026 alle 01:01

Ztl, slitta la sperimentazione 

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Sarebbe dovuta partire oggi, ma la Ztl del centro storico di Oristano slitta ancora di qualche giorno per consentire al Comune di completare la sostituzione della segnaletica. I nuovi cartelli stradali sono arrivati ieri e dovranno essere installati al posto di quelli già predisposti, dopo la modifica degli orari rispetto a quelli stabiliti inizialmente. «Ci vorrà qualche giorno per sostituirli, l’avvio sarà comunque comunicato», fa sapere l’assessore alla Viabilità Paolo Angioi. Solo successivamente si potrà dare il via alla fase sperimentale, che durerà tre mesi. Un periodo durante il quale l’amministrazione dovrà verificare sul campo il funzionamento della nuova disciplina e, soprattutto, individuare eventuali criticità.

L’attenzione non sarà rivolta soltanto alla circolazione nell’area interessata dalla Ztl. Da valutare infatti l’impatto sulle strade attorno al centro storico, sia per quanto riguarda il traffico sia per la disponibilità e la gestione dei parcheggi. Saranno quindi tre mesi di prova per capire se il nuovo assetto regge alla prova della quotidianità e se saranno necessari correttivi. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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