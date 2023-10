Ztl, si accendono le telecamere 

Ancora poche settimane e la pacchia è finita. Tra circa 20 giorni entreranno in funzione le telecamere che controlleranno gli accessi delle auto nei varchi delle zone a traffico limitato di Marina, Castello e Villanova. Sedici apparecchiature collegate a un sistema sofisticato sanzioneranno chi, sprovvisto di pass, entrerà nei tre quartieri del centro storico dalle 21 alle7 del mattino o dalle 15,30 alle 17 del pomeriggio. Un parto lungo, contestato (per molti questo accesso è un privilegio) e complicato, nato da un appalto da 500 mila euro aggiudicato oltre un anno fa.

Pronti via

Gianbattista Marotto è il comandante della Polizia locale. Nel suo ufficio, al primo piano della sede di via Crespellani, racconta la road map decisa in un incontro del mese scorso con il dirigente della Viabilità Daniele Olla. «Partiremo con la sperimentazione dai tre varchi della Marina, che saranno debitamente segnalati con un pannello con gli orari d’ingresso. Abbiamo scelto quel quartiere perché in questo momento è certamente il più critico». Non sarà una fase dove tutto è concesso. «Ricordiamo sempre – precisa Marotto – che i varchi sono attivi, semplicemente oggi non c’è la telecamera che riprende chi infrange la norma e che noi siamo interessati all’aspetto sanzionatorio, a far rispettare il codice della strada». In cosa consiste la sperimentazione? «In pratica sarà una visualizzazione “attiva” con un agente della Polizia locale che validerà le riprese del sistema. Un periodo che stimiamo per cautela possa durare un arco di tempo tra una settimana e i 15 giorni. Vogliamo essere certi che non vengano multati ingiustamente i residenti del quartiere possessori dei pass di accesso».

Le altre tappe

Dopo che la fase di sperimentazione del quartiere Marina avrà dato risultati positivi sarà la volta dei varchi degli altri due rioni storici. «La seconda tappa sarà a novembre e interesserà i due accessi del rione Castello. Anche in questo caso – precisa il comandante della Polizia Locale – ci sarà una – breve – fase di sperimentazione con un agente». Quando si chiuderà il cerchio? «Contiamo, salvo imprevisti, di concludere la verifica dei varchi entro dicembre con le ultime due telecamere del quartiere Villanova».

Le multe

Il controllo delle sanzioni sarà effettuato nella sede dei vigili, a Mulinu Becciu. «La multa per chi non rispetterà gli orari di transito e sosta nelle Ztl è di 83 euro», precisa Marotto.

Problema superato

Daniele Olla, dirigente del settore Viabilità, non ci sta a finire sul banco degli imputati con l’accusa di non aver messo in funzione telecamere di ultima generazione installate da tempo. «Abbiamo appena concluso la fase per il rilascio dei pass elettronici. Solo ora che i due sistemi sono allineati possiamo procedere alla sperimentazione e alla piena entrata in funzione. Non è stata un’operazione semplice, abbiamo dovuto passare al setaccio circa 8 mila nulla osta». Qual era il problema? «Con il sistema cartaceo c’era il serio rischio che per qualche errore banale non coincidessero le targhe di auto con il pass, che quindi avevano l’autorizzazione all’accesso. In questi casi – afferma Olla – è preferibile procedere con cautela piuttosto che correre il rischio di emettere sanzioni irregolari».

L’App d’ingresso

L’accesso ai varchi sarà con lo smartphone. «Stiamo studiando un’applicazione - conclude Olla -che consenta l’ingresso momentaneo a pagamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA