Ztl, semaforo verde dal Ministero 

Il semaforo verde è scattato: dopo vent’anni di tentativi e discussioni infinite, la Zona a traffico limitato di Oristano imbocca la strada definitiva verso la realtà. L’ultimo ostacolo burocratico è stato superato a fine agosto, con il via libera del ministero delle Infrastrutture. Un passaggio che chiude la lunga fase amministrativa e apre quella operativa, con i lavori pronti a partire nelle prossime settimane e destinati a chiudersi entro dicembre.

Ok dal Ministero

La richiesta di autorizzazione era partita dagli uffici comunali il 17 luglio, a seguito della modifica della delibera di Giunta proposta dall’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu. La revisione ha ridisegnato i confini della Ztl, escludendo via Eleonora e vico Contini. Una scelta tecnica, spiegano dal Comune, ma imprescindibile: quelle strade, già inserite nell’Area pedonale urbana, non avevano vie di fuga, necessarie per legge in caso di accessi non autorizzati. Ora si passa ai fatti.

Sopralluoghi

Nei giorni scorsi i tecnici della Project automation di Monza, la società incaricata del progetto che si avvarrà della collaborazione di un’impresa cagliaritana, hanno effettuato due sopralluoghi insieme ai funzionari comunali. L’obiettivo è definire gli ultimi dettagli prima di installare i sei varchi elettronici che controlleranno gli ingressi al centro storico. Gli occhi elettroni saranno collocati in punti strategici, in modo da presidiare gli accessi e garantire uscite rapide: via Angioy - via Montenegro (solo in entrata); via La Pace - via Angioy (entrata e uscita); via Azuni - via Carmine (entrata e uscita); via Ciutadella de Menorca - via Carmine (entrata e uscita); via Serneste - via Mazzini (solo in entrata); vico Garibaldi - via Mazzini-Portixedda (solo in uscita). Parallelamente saranno sistemate la segnaletica verticale e orizzontale e verrà messa a punto l’App dedicata. Attraverso la piattaforma digitale gli utenti potranno registrarsi per ottenere un ingresso a tempo durante le ore della Ztl. La nuova disciplina prevede infatti finestre di libero accesso dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, per garantire la mobilità di commercianti, artigiani e clienti senza incidere sulle ore di maggiore attività.

I tempi

«I prossimi passaggi sono chiari: dobbiamo assicurarci che tutte le persone siano in possesso del pass, installare le telecamere e completare la segnaletica - spiega l’assessore Cuccu, che sottolinea anche le tempistiche – La società ha tempo sino a fine anno per concludere i lavori, ma non escludiamo di chiudere prima». Il 2026, insomma, dovrebbe aprire con gli occhi elettronici puntati sul salotto cittadino. La novità, come prevedibile, ha acceso il dibattito tra cittadini e operatori economici. C’è chi teme disagi e chi invece vede nell’iniziativa un passo avanti per vivibilità e decoro. L’amministrazione, dal canto suo, insiste sullo spirito positivo dell’operazione: «Il nostro intento non è penalizzare nessuno, nella maniera più assoluta - precisa Cuccu – Vogliamo rendere questo servizio utile e non gravoso per i cittadini. E ci sarà un periodo di tolleranza, per dare il tempo a tutti di abituarsi».

