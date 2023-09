Ztl, restano (per ora) le vecchie regole 

Nel finire 2021 l’amministrazione comunale comunicò l’imminente nuova istituzione della zona a traffico limitato. Un progetto rivoluzionario che avrebbe mandato in pensione le modalità sorte per la prima volta tredici anni prima dal volere dell’allora sindaco Pierluigi Carta. Di anni ora ne sono passati quindici, ma il centro storico rimane ancora governato dal vecchio modello.

I ritardi

Il motivo del ritardo sarebbe riconducibile ad una serie di autorizzazioni ministeriale che sarebbero entrate in possesso degli uffici comunali competenti soltanto di recente: «Sono state fatte alcune osservazioni sulla viabilità in alcune zone - spiega l’assessore di competenza Francesco Melis - In sintesi abbiamo progettato d’installare ulteriori tre telecamere alle dieci già previste, questo per consentire d’individuare le targhe delle auto in alcune strade che rientrano nella cosiddetta “zona rossa”. In via Cavallotti e via Manno sono previsti degli sbarramenti». Tredici occhi elettronici posti su altrettanti varchi del centro storico, sui cui la Polizia municipale avrà il compito di vigilare. I lavori per la realizzazione della nuova ztl erano già stati assegnati, ma le osservazioni che hanno intralciato l’iter per l’ottenimento delle autorizzazioni, hanno suggerito al Comune di procedere con una “sospensiva” che verrà revocata fra pochi giorni : «Partiranno così le operazioni che si concluderanno entro dicembre. - annuncia Melis - Dal prossimo gennaio il centro storico avrà un n uovo modello di ztl».

Lo studio

Un modello simile a quello utilizzato dai Comuni di Cagliari e Alghero, con delle modifiche studiate per il miglioramento della viabilità dei residenti e dei proprietari delle attività commerciali. Al momento è in corso la revisione del regolamento che limita l’accesso in alcune zone: «Ci sarà una revisione totale dei pass. - svela Melis - Attualmente sono quasi 1500 i possessori, un numero triplo rispetto alla capacità dei posti auto disponibili. È doverosa una scrematura e un’assegnazione dello stesso pass per chi davvero ne possiede i requisiti». Le regole per l’ottenimento del tesserino rimarranno invariate e si aggiungeranno dei pass momentanei e autorizzativi (come possono essere quelli richiesti per il transito di un medico o di un servizio specifico): «Lo stesso regolamento verrà presto portato in visione alla commissione di competenza da poco costituitasi - prosegue - e una volta definiti tutti i passaggi verrà indetta un’assemblea pubblica per spiegare ai cittadini le nuove dinamiche e la fruizione per le vie». Intanto la stessa amministrazione lavora sulla possibilità di fornire il servizio di rimozione forzata direttamente alla società in house “Iglesias Servizi”; attualmente le prestazioni di un carro attrezzi sono disponibili per via di una convenzione con l’Aci.

