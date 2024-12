Ztl, pronti otto varchi e telecamere 

L’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu è fiducioso: «Speriamo di riuscire a partire entro fine gennaio, anche se i tempi non dipendono dalla nostra volontà». D’altra parte non sarà qualche giorno in più a fare la differenza dopo un’attesa lunga diciotto anni. A Palazzo Campus Colonna si lavora agli ultimi dettagli in vista dell’attivazione della Zona a traffico limitato nel centro storico. «Gli uffici stanno predisponendo la nuova delibera che sostituirà quella in vigore (solo sulla carta) dal 2006» spiega l’esponente della Giunta Sanna. Non dovrebbe trattarsi di uno stravolgimento totale, semmai di un aggiornamento che tenga conto delle novità introdotte. Il documento, una volta approvato dall’Esecutivo, sarà inviato al ministero degli Interni che dovrà autorizzare la procedura.

Le novità

La società Project automation, che gestirà l’appalto da 120mila euro a biennio, si occuperà di tutto il resto: fornitura e installazione delle telecamere che presidieranno gli otto varchi, realizzazione del sistema di controllo automatico e anche dell’applicazione attraverso la quale anche chi non rientra nella cosiddetta “lista bianca” (che comprende i numeri di targa dei veicoli autorizzati all’accesso) può motivare la sua temporanea sosta in centro. Il funzionamento dovrebbe essere quello già in uso in numerose città italiane: corrieri, manutentori, ospiti delle strutture ricettive, sanitari e chiunque abbia una reale necessità di accedere al salotto cittadino dovrà comunicare attraverso l’applicazione l’ora di arrivo, il motivo e il tempo di permanenza. «Ci sarà un’interazione tra telecamere e app in modo che non scatti la sanzione» spiega Cuccu.

I pass

A breve i residenti del centro storico che ne hanno diritto riceveranno i nuovi pass. Quanti siano, ancora non è chiaro: «Al comando della polizia municipale qualche cittadino sta ancora consegnando i moduli attraverso i quali si dichiara il numero di targa dei veicoli per i quali si richiede il pass, ne sono previsti al massimo due per nucleo familiare, e l’eventuale possesso di garage» va avanti l’assessore. In realtà il termine era stato fissato a metà novembre. Un dato, però, è emerso dai controlli effettuati con l’ausilio dei vigili urbani: gli stalli disponibili nel centro storico sono circa 500, 150 in più di quelli inizialmente messi in conto tra le vie Duomo, Sant’Antonio, Diego Contini, piazza Roma, le vie Mazzini, Solferino, Montenegro, Carmine, Ciutadella del Menorca e Duomo. A questo occorre aggiungere le 165 concessioni per l’utilizzo gratuito degli stalli a pagamento che erano state concesse per far fronte al disequilibrio tra parcheggi esistenti e numero di tagliandi distribuiti (più o meno 1300).Intanto si attende ancora la Valutazione ambientale strategica che ha determinato uno stop all’iter del Piano urbano della mobilità sostenibile che però ormai dovrebbe essere in dirittura d’arrivo.

