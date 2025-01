Ztl, polemiche sul regolamento 

Il nuovo regolamento della zona a traffico limitato è entrato in vigore ufficialmente dal primo giorno del nuovo anno, ma nonostante due mesi di sperimentazione, utili anche all’individuazione di eventuali criticità (quattro le revisioni del testo), non si spengono le polemiche per una nuova normativa che sembra non convincere del tutto i residenti ed i commercianti.

Il comitato

Le perplessità maggiori sono alimentate dal “Comitato del Centro Storico”, che ha promosso una petizione capace di raccogliere centinaia di firme e il cui intento è stato quello di avviare delle nuove consultazioni con l’amministrazione comunale al fine d’ottenere delle revisione di alcuni punti definiti cruciali per il benessere dei residenti, dei commercianti e dei fruitori del centro stesso e che trova nella voce di Remigio Cabras, il suo maggiore esponente: «Purtroppo questo nuovo regolamento si traduce in un incentivo all’esodo dal centro storico - dice Cabras - Tutti gli intenti per cercare di migliorare l’area stanno fallendo ed il fatto più grave consiste nella mancata ulteriore consultazione, non avvenuta nonostante fosse stata autorizzata dal primo cittadino. Nell’ultima assemblea del nostro comitato con la cittadinanza, ho ottenuto il mandato per procedere per vie legali e ho già incaricato un avvocato per studiare quanto accaduto e vagliare l’ipotesi per presentare un esposto per omissioni d’atto d’ufficio».

I problemi

Oltre ai presunti vizi di forma sull’istituzione del nuovo regolamento, per Cabras l’attuale Ztl crea soltanto dei problemi: «Non ci sono controlli - spiega - stiamo monitorando la situazione ed il 30 per cento degli stalli disponibili sono occupati da veicoli non autorizzati. Si sono persino moltiplicati i pass destinati ai disabili; quelli forniti non contemplano alcun ologramma e occorrerebbe approfondire la dinamica, perché verrebbe da sospettare che qualcuno stia esponendo delle semplici fotocopie». Anche per il consigliere d’opposizione di FdI, Luigi Biggio, il regolamento non convince: «Tutti i giorni ricevo delle lamentele da parte dei cittadini. Dall’entrata in vigore della Ztl la vita per i residenti è divenuta un inferno per svariati motivi; dalla decisione di fornire un solo pass a nucleo famigliare (mettendo in difficoltà chi dispone di due auto), alla preclusione per i non residenti, di non poter accedere con il proprio mezzo in determinate zone. È un regolamento lontano dalle reali esigenze degli abitanti». L’assessore alla Viabilità Francesco Melis spiega che «quanto deciso è sempre stato in concerto con il sindaco, la Giunta, il dirigente competente ed il comando della Polizia locale. A parte qualche difficoltà che stiamo superando, il nuovo regolamento permette d’avere un centro storico più ordinato».

