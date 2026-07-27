Ztl più ampia nel centro storico 

Movida, tavolini e passeggio. Le auto potrebbero presto cedere il passo alle persone in uno dei punti più frequentati della città. Ritorna sul tavolo il progetto di allargare la Zona a traffico limitato nel cuore di Alghero, trasformando in area pedonale il tratto di via Mazzini compreso tra le vie Sassari e Cagliari. Un'ipotesi che, negli anni scorsi, era già stata avanzata dall'allora assessore alla Viabilità Emiliano Piras e che oggi viene rilanciata da Francesco Sasso, presidente dell'associazione Iniziativa Alghero. «Il tratto in questione non risulta strategico per la viabilità automobilistica cittadina - spiega Sasso - ma rappresenta un importante luogo di aggregazione, soprattutto nelle ore serali. La trasformazione in area pedonale consentirebbe di restituire lo spazio pubblico alla comunità, garantendo al tempo stesso una maggiore tutela per i pedoni».

La proposta, però, non si limiterebbe alla semplice chiusura di via Mazzini. Per mantenere funzionale la circolazione sarebbero infatti necessarie modifiche ai sensi di marcia di alcune arterie fondamentali, tra cui via Vittorio Emanuele, via La Marmora e via Cagliari: alcuni tratti potrebbero essere percorsi in direzione opposta rispetto a quella attuale.

Piano del traffico

Soluzioni che, peraltro, erano già contemplate nel Piano urbano del traffico elaborato dall'ingegnere Hüsler e mai adottato. Una parte dei commercianti, in ogni caso, teme che un ulteriore allontanamento del traffico automobilistico possa tradursi in una diminuzione degli incassi. Altri, invece, ritengono che una grande isola pedonale possa aumentare la permanenza di residenti e turisti tra le vie del centro, valorizzando il patrimonio architettonico e favorendo lo shopping e la frequentazione dei locali.

«Ogni tratto di carreggiata sottratta alle auto e restituita alla collettività è una buona notizia, - osserva il presidente cittadino di Confcommercio Massimo Cadeddu - ma bisogna valutarne attentamente gli effetti. Se la sola via percorribile per i veicoli provenienti dal porto diventasse via Sassari, il rischio sarebbe quello di creare lunghe code. Scelte di questo tipo devono essere accompagnate da uno studio approfondito della viabilità e da una verifica complessiva del Piano del traffico».

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