Ztl, pass scaduti: multe in arrivo 

Le raccomandate verdi sono diventate l’incubo dei residenti del centro storico di Alghero. Il postino si sta aggirando per le vie del quartiere antico con le mazzette di verbali. Sono le sanzioni per chi ha varcato in auto la Ztl dal primo gennaio al 28 febbraio scorsi.

Le contestazioni riguardano, infatti, l’assenza del contrassegno. Alcuni più sfortunati hanno ricevuto più di 50 multe in un colpo solo. Non era mai accaduto in passato. Il caso è stato sollevato dalla presidente del comitato “Alguer Vella” Alessandra Casu che ha subito contattato l’assessore all’Urbanistica per capire cosa stesse succedendo. «Per i residenti la scadenza per il rinnovo del pass era fissata al 31 gennaio e poi prorogata al 28 febbraio, – spiega – dunque anche avendo pagato e presentato la domanda, sarebbe stato difficile esporre il contrassegno». È chiaro, dunque, che qualcosa non deve aver funzionato negli uffici comunali. Molti dei cittadini che hanno ricevuto la tanto odiata raccomandata verde con la sanzione avevano fatto regolare domanda nei tempi stabiliti dall’amministrazione. «Ci sono residenti che hanno accumulato 50 multe, – conferma Alessandra Casu – riteniamo opportuno che si possa almeno verificare l’avvenuta richiesta di rinnovo, completa della documentazione prevista, prima dell’irrogazione delle sanzioni». L’anomalia è stata prontamente segnalata all’assessore Emiliano Piras il quale ha assicurato un controllo accurato presso gli uffici competenti. Chi ha effettuato il rinnovo entro il 28 febbraio, quindi, dovrebbe veder annullate in autotutela tutte le sanzioni. Presto saranno installati gli occhi elettronici anche all’uscita dai varchi. In una delle ultime riunioni di giunta si è infatti deciso di investire 56.800 mila euro per adeguare e potenziare il sistema di videosorveglianza nelle Ztl. «Il sistema attualmente presente sul territorio comunale è obsoleto – si legge nella delibera - e pertanto si rende necessario procedere all’adeguamento, la ristrutturazione, la sostituzione e ampliamento degli impianti». Il varco di piazza Sulis avrà una nuova telecamera, mentre quella esistente sarà recuperata e collocata in via Columbano. Nuovi impianti pure a Port Salve, per gli automobilisti che arrivano dall’area portuale. (c. f.)

