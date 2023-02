Ztl, parcheggi, luce: patto Mereu-residenti 

Inversione del senso di marcia in via Caprera, a scendere da via Palabanda sino a viale Trieste. Un dissuasore all’angolo tra via Tigellio e il Corso Vittorio Emanuele, strisce bianche per le moto in via Mameli.

Sono alcune delle novità annunciate ieri pomeriggio dall’assessore alla Mobilità Alessio Mereu e dal dirigente del settore, Daniele Olla, a una delegazione del comitato dei residenti di Stampace nel corso di un incontro avvenuto nella sede dell’assessorato.

Il comitato, rappresentato dal suo presidente, Adolfo Costa, ha ribadito all’esponente della Giunta comunale le istanze del quartiere storico.

«Anche la Ztl verrà completamente rivista e abbraccerà i quattro quartieri storici: i residenti dovrebbero averne un vantaggio», ha riferito Mereu. «Ci auguriamo che possa essere la soluzione dei mille problemi legati alla ricerca del parcheggio la sera».

L’assessore ha parlato anche dei parcheggi multipiano della zona: «Abbiamo richiesto l’apertura dei parcheggi di via De Magistris e via Cesare Battisti: vedremo che cosa accadrà». Quanto all’illuminazione pubblica e ai frequenti blackout «verranno sostituite tutte le lampade dei lampioni, anche quelle non fulminate, con lampade più moderne».