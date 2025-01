Ztl, orari e pass nel mirino 

I varchi elettronici che secondo le previsioni dell’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu, si sarebbero dovuti accendere entro fine mese, sono ancora spenti. In compenso si infiammano le polemiche sull’attivazione della Ztl nel centro storico, mentre sulle tappe di avvicinamento alla nuova disciplina di traffico e sosta nel salotto cittadino restano parecchie domande senza risposta.

L’incontro

Ieri l’argomento è stato al centro di un animato incontro tra il sindaco Massimiliano Sanna, l’assessore competente e Francesca Ledda, titolare di uno studio professionale in piazza Martini. «Da mesi attendevamo questa convocazione - racconta la donna facendosi portavoce di un piccolo gruppo di commercianti - ma avendo presentato richiesta a nome mio, agli altri colleghi non è stata data la possibilità di presenziare». La prima perplessità riguarda le fasce orarie anche se, è bene precisarlo, la stragrande maggioranza dei residenti e buona parte dei titolari di attività non è contraria a quella che si annuncia una svolta (che sulla carta esiste da quasi vent’anni) per la viabilità.

Gli orari

Nella delibera del 2006 (modificata un anno più tardi), così come nella nuova che sarebbe già pronta e nell’arco di una settimana dovrebbe arrivare anche tra le mani della Project automation (la società che gestirà l’appalto da 120mila euro a biennio e che si occuperà di inoltrarla al ministro degli Interni), l’accesso sarà consentito ai veicoli tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. «Altro che rivitalizzare il centro storico - sostiene Ledda - Per le attività commerciali sarà un grosso danno economico perché dovranno rinunciare a un’abbondante fascia oraria in cui la clientela può accedere agevolmente ai servizi».

I parcheggi

Di parere opposto i residenti che invece vedono, con la Ztl l’avvio della disciplina del traffico e soprattutto la possibilità di trovare facilmente parcheggio, oggi allo stato selvaggio. E a proposito di parcheggi, fino a quando non sarà approntato quello di via Cagliari (prima bisogna attendere il trasferimento della stazione Arst al centro intermodale), si lamentano anche coloro che hanno casa a ridosso della Ztl che pensano appunto di non trovare più aree libere dove lasciare l’auto.

Il caos dei pass

Infine la contorta questione pass. A ottobre il Comune ha invitato i residenti nella Ztl a recarsi nel comando della polizia municipale per comunicare le targhe delle auto per le quali si chiedeva la sostituzione del vecchio tagliando con uno nuovo (due al massimo per nucleo familiare). Contestualmente è stato avviato un censimento degli stalli disponibili, sul cui esito gli uffici non hanno ancora fornito risposta. «I vecchi pass (circa 1.300) saranno ritirati e i nuovi assegnati solo ai residenti. Se il saldo tra parcheggi e aventi diritto dovesse essere positivo si ragionerà sulle attività produttive», dichiarava a ottobre l’assessore Cuccu. Poi era emersa la volontà di concedere un tagliando per esercizio pubblico (non prevista nella delibera ancora in vigore).

In realtà al comando dei vigili, prima della temporanea sospensione della procedura di rilascio, sono arrivate numerose richieste da parte dei titolari di attività che non risiedono in centro. E in tanti hanno già pagato i 52 euro di marche da bollo e diritti di segreteria. «A distanza di mesi non ho ancora avuto notizie», osserva Francesca Ledda. Dagli uffici di via Carmine fanno sapere che «tutte le richieste, comprese quelle dei non aventi diritto, vengono sottoposte a istruttoria». Che l’esito sia positivo o negativo, insomma, il conto è da pagare.

Adiconsum

«Il metodo utilizzato è criticabile ma previsto dalla legge. Forse sarebbe stato più corretto che nel momento in cui si presentava la richiesta dal comando facessero presente che i pass spettano solo ai residenti e non a tutti. Inoltre in questo modo i dipendenti pubblici sono chiamati a un lavoro “extra”», commenta il segretario di Adiconsum, Giorgio Vargiu.

RIPRODUZIONE RISERVATA