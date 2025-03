Ztl: nuove norme, disagi e polemiche 

«Cosa sta succedendo nel centro storico, nelle aree limitrofe alla zona rossa e alla zona gialla?». A chiederselo non è solo Remigio Cabras, ex assessore comunale e oggi portavoce dei residenti del centro storico, che da mesi sollecitano modifiche alle nuove regole della Ztl entrate in vigore il primo gennaio di quest’anno. I residenti delle zone del centro storico chiedono ogni giorno risposte riguardo a un cambiamento che, a loro dire, crea disagi e presenta numerose incongruenze.

I cittadini

«Ho una seconda casa in zona gialla - racconta Mauro Cerquetti, che ha esposto il suo problema anche in un post su Facebook dai toni molto duri -. Da proprietario è assurdo che io debba pagare l’occupazione del suolo pubblico se supero i trenta minuti di sosta. Sono andato in commissariato e mi hanno dato un pass con una validità di mezz’ora, ma gli agenti stessi mi hanno consigliato di portare l’auto fuori dalla Ztl allo scadere di ogni mezz’ora per poi rientrare, evitando così di incorrere in sanzioni. Questo significa che, se sto lavorando, ogni mezz’ora dovrò cronometrare il mio tempo e interrompere ciò che sto facendo per rientrare in Ztl, mentre in altre città, invece, un proprietario ha diritto di transito e sosta. È assurdo». Ma Cerquetti è solo uno dei tanti cittadini che esprimono il loro disappunto per le nuove regolamentazioni e sotto il suo post le testimonianze si moltiplicano. «Di recente mi hanno portato la bombola a casa: il bombolaio ha un pass, ma mi ha detto che ha molta difficoltà a parcheggiare. Non so se la prossima volta me la consegnerà e io non riesco a portarla su per le scale da sola», - racconta Rita Cao. «Uno dei tanti problemi di queste nuove regole - racconta Remigio Cabras, portavoce del comitato Salviamo il centro storico - è che, da quando sono state introdotte, paradossalmente i parcheggi per i residenti sono spariti. Come è possibile?». A testimonianza di ciò, molti residenti sono costretti a parcheggiare lontano dalla propria abitazione a causa delle restrizioni: «Abito in via Repubblica e abbiamo due auto, perché sia io che il mio compagno lavoriamo e abbiamo un figlio a carico - spiega Moira Armosini, anch’essa residente dentro la Ztl -. Poiché ci hanno concesso un solo pass, ieri sono stata costretta a parcheggiare la mia auto in via Grazia Deledda. È il posto più vicino che sono riuscita a trovare».

Botta e risposta

Il dibattito tra minoranza e giunta si accende: «Sulla questione è mancata la condivisione in Consiglio – attacca il consigliere di minoranza Luigi Biggio –, è un regolamento da costruire in base alle esigenze dei residenti e questo non è accaduto». Ma il sindaco Mauro Usai replica, cercando di chiarire i dubbi: «Con il nuovo regolamento Ztl non viene impedito ai residenti del centro storico di arrivare a casa: non è consentita la sosta, ma la fermata e il transito sì. Leggete bene il regolamento. La Ztl non è perfetta, ma si può migliorare. Per qualsiasi dubbio, scrivetemi: risponderò a tutte le questioni».

