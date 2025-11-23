Ztl, maggioranza in caduta libera 

La Ztl rischia di trasformarsi nel terreno più scivoloso della consiliatura Sanna. La maggioranza che fino a pochi mesi fa aveva blindato la scelta della Giunta, oggi trema sul medesimo dossier: Udc, FdI e Psd’Az (due terzi della coalizione) hanno firmato una mozione che chiede l’annullamento della delibera sulla Ztl e la restituzione delle prerogative al Consiglio. Un ribaltone che per la minoranza è «la prova che il castello politico della maggioranza sta cedendo».

La mozione

Il testo firmato dai tre gruppi è una presa di distanza netta da quanto approvato dalla Giunta (assessori di riferimento compresi) con la delibera dello scorso 7 febbraio. Nella mozione si contesta che la Ztl sia stata attivata «senza un passaggio in Consiglio, nonostante l’evidente impatto su residenti, attività produttive e vivibilità del centro storico». Si evidenzia inoltre che «non risultano analisi comparative o dati certi su traffico, qualità dell’aria e livelli sonori» a supporto della misura e che manca un prerequisito essenziale: «Il centro deve dotarsi di stalli pubblici equivalenti a quelli a pagamento» prima di limitare il traffico.

La minoranza

Francesco Federico (Oristano democratica e possibile) ricorda «la bocciatura della mozione della minoranza, le censure in Aula per intimidire chi svolgeva il proprio ruolo di controllo», e il silenzio sull’interrogazione sui varchi «costati 140.000 euro, acquisto deciso mesi prima dell’autorizzazione ministeriale». E aggiunge: «Oggi la maggioranza rimette sul tavolo gli stessi argomenti che aveva respinto. Mi chiedo se questo cambio sia frutto di un tardivo ripensamento, della resa di fronte allo scontento cittadino o del tentativo di abbandonare la barca che affonda per ricostituirsi una nuova verginità in vista delle elezioni». Umberto Marcoli (Alternativa sarda) parla di svolta utile: «La città torna a discutere di mobilità, vivibilità e tutela dei commercianti». Carla Della Volpe (Pd) sottolinea: «Perché i loro assessori si sono espressi a favore in Giunta? Questa maggioranza non ha una linea condivisa». Francesca Marchi (Sinistra futura) chiude: «È l’ennesima puntata di una telenovela in cui una parte della maggioranza sconfessa il lavoro della Giunta e dei propri rappresentanti al suo interno. È chiaro che sono a un punto di non ritorno». Venerdì il faccia a faccia tra i leader della coalizione, sempre che le sedute del Consiglio in programma domani e giovedì non accendano la miccia che rischia di far esplodere l’ennesima crisi della consiliatura Sanna.

