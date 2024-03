Ztl, le telecamere accendono le polemiche 

Non contestano la scelta di riattivare gli occhi elettronici a presidio della Ztl. Anzi. Ma mettono in discussione il metodo, ovvero la scarsa considerazione del Comune verso i residenti dei quartieri storici nelle scelte. Scrivono i residenti di Villanova, dell’associazione VivereAVillanova: «Sarebbe stata opportuna una preliminare informativa ufficiale in tal senso da parte dell’amministrazione comunale come segno di rispetto sia verso la cittadinanza, abbandonata da anni a vaghe e reiterate promesse di un imminente ripristino delle regole all’interno dei quartieri storici». Questa la premessa di metodo. Sul merito, invece, rilanciano la necessità preannunciata dall’amministrazione di allestire varchi non solo in ingresso ma anche in uscita, «senza che tale futura circostanza debba esimere il Comune dai doverosi controlli a campione, ma sistematici sul territorio finalizzati a verificare e sanzionare gli accessi abusivi che di certo non mancheranno».

Sugli orari, infine, «rinnoviamo la disponibilità» al Comune, «a partecipare a un tavolo di rimodulazione e armonizzazione degli orari delle Ztl, oggi non più adeguati alle mutate condizioni di frequentazione, come peraltro da più parti richiesto e a voi già sottoposto in più occasioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA