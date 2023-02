Ztl, l’attesa è quasi finita: presto attive 

Dieci impianti nuovissimi nei varchi d’ingresso dei quartieri Ztl, in via Dei Genovesi, piazza Arsenale, via Del Mercato Vecchio, piazza Marghinotti, via San Saturnino, via Tempio, piazza Garibaldi, via Salvatore Da Horta, via Lepanto, via San Giovanni. Dieci occhi elettronici per gli ingressi di Marina, Castello, Stampace e Villanova a cui si sommano tre in uscita nelle vie Cavour, Orlando e Portoscalas. Qualcuno, forse, si aspettava che le telecamere sarebbero entrate in funzione alla fine dello scorso anno, ancora invece sono “spente”. Ma «presto saranno attive», assicura Daniele Olla, dirigente del servizio Mobilità. «In questo momento stiamo effettuando tutte le verifiche sul funzionamento del software, occorre essere sicuri che non si verifichino problemi». L’amministrazione sta consegnando alla polizia locale la lista delle auto autorizzate a transitare in regime di Ztl, tutti i varchi, ricorda Olla, «sono dotati di pannelli elettronici che avvisano gli automobilisti». Pannelli non richieste per legge, sarebbero sufficienti i cartelli. Tuttavia, «fate attenzione», dice il dirigente, «a breve i varchi Ztl entreranno in funzione ma preventivamente sarà data ampia comunicazione ai cittadini». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA