Ztl, l’assessore: regole da rispettare 

«Le regole sulla zona a traffico limitato nel centro storico esistono e sono in vigore da anni, in virtù di due successive delibere della Giunta comunale di ottobre 2006 e aprile 2007. Il comando della polizia locale sta semplicemente facendo rispettare quelle regole che sono ben note a tutti e non solo per la presenza dei segnali stradali che indicano gli obblighi per gli automobilisti». L’assessore alla Viabilità Ivano Cuccu replica alle polemiche scoppiate in questi giorni dopo che sono fioccate numerose multe in Ztl. «Da mesi ripeto che le regole ci sono e noi intendiamo farle rispettare» precisa. La circolazione e la sosta (nei limiti delle altre regole del Codice della S trada) sono consentiti la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19.30. A causa dei lavori in piazza Manno, il Comune consente il passaggio da via Montenegro verso via Angioi e via Duomo.

