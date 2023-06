Ztl, la rivolta dei commercianti  

Condivisibile nel merito, meno nel metodo. Di fronte all’improvviso giro di vite voluto dall’assessore alla Viabilità Ivano Cuccu su ingressi e parcheggi nella Zona a traffico limitato del centro, le voci degli esercenti suonano all’unisono: «Giusto regolamentare, ma solo dopo aver avviato un confronto e aver creato le giuste condizioni».

«Sbagliati modi e tempi»

L’umore è nero dietro ai banconi delle attività commerciali: la raffica di multe depositate dai vigili urbani sotto i tergicristalli delle auto lasciate in sosta senza pass ha sollevato un polverone. «Manca solo che vengano piazzati cartelli che invitano i cittadini a recarsi in uno dei tanti ipermercati - tuona Rita Musso, rieletta alla guida del Centro commerciale naturale Centro città - Tempi e modi sono sbagliati; viviamo già un periodo di crisi, così vengono vanificati i sacrifici di chi sta cercando di risollevare le sorti del centro».

Il cambio

È sulla scelta di dare piena ed immediata applicazione ad una delibera rimasta dormiente per 17 anni, e senza alcun preavviso, che gli esercenti storcono il naso. Anche perché neppure due mesi fa, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Piano urbano della mobilità sostenibile il sindaco Sanna assicurava: «Questo percorso sarà condiviso con i cittadini: il confronto è fondamentale in previsioni di importanti novità come la Zona a traffico limitato nel centro storico».

Pioggia di multe

Invece la sorpresa è arrivata senza farsi annunciare e ha colto impreparati residenti, negozianti e turisti alloggiati nelle strutture ricettive del centro. In via Parpaglia l’ammenda è finita perfino sul furgoncino dell’Aism, parcheggiato davanti alla sede. In via Lamarmora qualcuno ha fatto perfino il bis: sull’auto in sosta sventolano due multe.

«Un grosso errore»

«Non capisco perché i commercianti debbano essere così vessati - afferma Francesco Orrù, presidente della Confesercenti - mi sarei aspettato un intervento dell’assessore alle Attività produttive». Nessuna contrarietà alla Ztl, «esiste ovunque, ma prima di attivarla forse era il caso di ragionare sugli accorgimenti da adottare, come parcheggi alternativi e pass agevolati per gli operatori». Netta anche la posizione di Sara Pintus, direttrice della Confcommercio: «Intervenire oggi, a prescindere dall’esistenza pregressa delle disposizioni, è per noi un grosso errore. Queste scelte andrebbero discusse e valutate per trovare situazioni alternative: rendere poco fruibile il centro danneggia il fragile contesto economico».

RIPRODUZIONE RISERVATA