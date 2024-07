Ztl, inizia il confronto con i residenti 

Al via il confronto sulla nuova Ztl, con un incontro tra l’amministrazione comunale e i residenti nel centro storico.

Appuntamento a venerdì 5 luglio, dalle ore 16.30 presso la sala Remo Branca del palazzo municipale, quando l'assessore alla viabilità Francesco Melis presenterà ai residenti e ai titolari delle attività commerciali le novità previste nel nuovo regolamento per la zona a traffico limitato. Tra i nuovi provvedimenti, l'istituzione dei varchi videosorvegliati, attraverso i quali accedere alla Ztl: «Una maniera - spiega Melis - per rendere più efficaci i controlli e garantire la piena attuazione della zona pedonale, nella quale il traffico delle auto verrà consentito solamente ai residenti ed ai commercianti in determinate fasce orarie». Sono in fase di consegna i nuovi pass nominali, e la sperimentazione della nuova Ztl prenderà il via entro la fine del mese, con 30 giorni nei quali verrà valutato il regolamento e verranno raccolti eventuali suggerimenti per migliorare il servizio.

