Ztl in centro, trattative sugli orari 

Una nuova fascia oraria, più estesa, per venire incontro alle esigenze di alcuni commercianti. Sull’attivazione della Zona a traffico limitato, prove di conciliazione tra Amministrazione civica e un gruppo di esercenti, anche se le scintille non sono mancate neppure nell’ultimo incontro.

L’incontro

Il sindaco, Massimiliano Sanna, e il comandante della polizia municipale, Gianni Uras, (assente l’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu) ieri hanno ricevuto otto tra negozianti e residenti del centro. Due ore di confronto (negato ai giornalisti) durante le quali è stato evidenziato, in qualche caso con toni accesi, l’impatto che l’accensione degli otto varchi elettronici rischia di avere secondo una parte di chi nel salotto cittadino vive o lavora.

Le divergenze

Le posizioni non sono univoche e in realtà ognuno pare rappresenti se stesso: c’è chi è contrario all’applicazione della nuova delibera della Ztl, che poco si discosterebbe da quella in vigore dal 2006 e mai fatta rispettare, chi la vuole stringente e chi chiede piccoli correttivi. Uno su tutti quello dell’arco temporale durante il quale l’ingresso delle auto è consentito. «Abbiamo chiesto che fosse ampliata la fascia oraria e c’è stata disponibilità - spiega Rita Musso, presidente del Centro commerciale naturale Centro città - l’accesso dovrebbe essere anticipato alle 9 e fino alle 13.15; poi dalle 16 alle 20». Si ragiona anche sulla possibilità di individuare una “bretella”, una strada che attraversi il centro e che venga esclusa (solo per il transito) dalla Ztl. E poi la questione parcheggi. «Non siamo tutti contrari alle limitazioni - spiega Musso - purché accompagnate da interventi preliminari, come la creazione di aree sosta a contorno».

Per Francesca Ledda, titolare di un’attività in piazza Martini «sarebbe opportuno avere un incontro con progettisti per chiarire meglio alcuni aspetti».

Le assemblee

Qualche occasione, in realtà, c’è stata: la scorsa primavera l’Amministrazione civica ha programmato una serie di incontri con studenti, residenti e associazioni di categoria per illustrare il Piano urbano della mobilità sostenibile che comprende anche la Ztl: la partecipazione, però, è stata bassissima. La novità, per quanto non sia imminente visto che la delibera deve ancora essere approvata dal Ministero degli interni, spaventa.

Quarant’anni fa

Così come, ormai quarant’anni or sono, terrorizzava i commercianti dell’epoca l’idea di rendere pedonale via Garibaldi (e non solo), allora aperta al traffico. Giorgio Gaviano, sindaco in carica, non si era spaventato davanti allo scetticismo e alle accese proteste, e nell’agosto del 1986 l’ordinanza era entrata in vigore. Il tempo gli ha dato ragione e oggi, solo a immaginare le auto davanti alle vetrine, i negozianti rabbrividiscono.

«Niente auto»

«Mai e poi mai», dicono netti Silvio e Fabio Locci, titolari del negozio “Salaris uomo”. All’epoca della chiusura al traffico Fabio Locci era dipendente dell’attività «e già allora ero favorevole, oggi ancor di più. Oristano è una cittadina piana, si può tranquillamente attraversare a piedi, non serve parcheggiare l’auto davanti all’ingresso per poter fare acquisti». Pensiero condiviso da Paolo Peddis, del bar “Babai”: «Le auto in via Garibaldi? Assolutamente no».

In via De Castro i commenti sono simili. Mattia Pippia, chef del ristorante “Craft”: «Con le auto sembrava una giungla e il solo pensiero mi fa rabbrividire. Giusto chiudere, altroché». «Io in realtà via De Castro l’ho trovata già chiusa quando ho aperto la libreria – sottolinea Mauro Canu - E chiusa voglio che resti». Unica voce fuori dal coro quella di Gianni Agus, che fino a qualche tempo fa in via Garibaldi gestiva una ferramenta. «Forse era meglio allora, oggi chi cerca la comodità del parcheggio si sposta nei centri commerciali».

RIPRODUZIONE RISERVATA