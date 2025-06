Ztl in centro, telecamere in arrivo 

Il passo stavolta è decisivo. Dopo anni di rinvii, annunci e ripensamenti, il Comune ha ufficializzato l’acquisto di otto varchi elettronici: un’azione che segna l’avvio dell’ultima fase operativa prima dell’attivazione effettiva della Ztl nel centro cittadino.

Primo passo

La fornitura e i servizi connessi sono stati affidati alla Project automation di Monza, per un importo complessivo di 168.551 euro. L’ordine dei varchi è partito anche se manca ancora il via libera definitivo del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (la documentazione è stata inviata una decina di giorni fa). Tuttavia la procedura consente di procedere con l’acquisto: in caso di esito negativo (altamente improbabile) il pagamento non verrà finalizzato, evitando rischi economici per l’amministrazione. Nessuna data certa per l’accensione delle telecamere, ma l’orizzonte temporale è ormai vicino. Una volta ricevuto l’ok dal Ministero, che richiede in media quaranta giorni, saranno necessarie all’incirca altre due settimane per il montaggio e il collaudo dei varchi. È possibile, dunque, che l’intero sistema entri in funzione a fine estate.

L’avvio

«Naturalmente – sottolinea l’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu – è previsto un periodo di tolleranza all’avvio della nuova disciplina, per consentire a cittadini e automobilisti di adattarsi senza traumi al nuovo assetto viario». L’intento dell’Amministrazione è riuscire a conciliare la tutela del centro storico con le esigenze di chi ci lavora o lo frequenta. La nuova disciplina prevede fasce orarie di libero accesso dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Una finestra studiata per permettere a commercianti, artigiani e clienti di muoversi senza penalizzazioni durante le ore di attività.

Pass in distribuzione

Gli esercenti del centro avranno un pass per attività commerciale, mentre i residenti avranno al massimo due tagliandi per nucleo familiare. «Abbiamo già evaso tutte le richieste pervenute – spiega Ivano Cuccu – ma invitiamo chi ancora non lo avesse fatto a richiedere al più presto il tagliando». La nuova impostazione della Ztl ha comportato una vera e propria operazione di pulizia. Nei mesi scorsi, il Comune ha ritirato tutti i vecchi pass, concessi negli anni in modo spesso smisurato e poco controllato, e ha proceduto con un attento lavoro di verifica per accertare chi ne avesse realmente diritto.

App e mappa

Per facilitare chi ha esigenze temporanee o occasionali di accesso alla Ztl, sarà attiva una applicazione digitale attraverso cui sarà possibile registrarsi per ottenere un permesso a tempo. La funzione sarà utile per chi deve esercitare un pubblico servizio ma anche per i clienti di strutture ricettive o i corrieri. Il perimetro della Ztl è lo stesso previsto nella delibera del 2006 (modificata un anno più tardi) con l’unica eccezione di vico Solferino vista la sua funzione di valvola di sfogo del traffico dopo la chiusura definitiva di piazza Mariano. Le limitazioni riguarderanno l’area compresa tra le vie Duomo, Sant’Antonio, Contini, piazza Roma, via Mazzini, vico e via Solferino, Montenegro, Angioy, Carmine e Ciuttadela de Menorca.

