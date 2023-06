Ztl in centro, stop alle multe (per ora) 

La penna dei vigili urbani per qualche settimana resta in tasca. La stretta sulla Ztl in centro lascia il passo, per il prossimo mese, alle raccomandazioni che due vigli urbani daranno quotidianamente agli automobilisti in transito nelle vie della Zona a traffico limitato durante gli orari dove il traffico è aperto solo a chi ha il pass.

Nuova strategia

L’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu, cambia strategia. Se 5 giorni fa sottolineava come «Le regole sulla Zona a traffico limitato nel centro storico esistono e sono in vigore da anni, in virtù di due delibere della Giunta comunale che portano la data di ottobre 2006 e aprile 2007. Il comando della Polizia locale sta semplicemente facendo rispettare quelle regole che, peraltro, sono ben note a tutti», ieri invece ha affermato che «Non è stata attivata alcuna Ztl, abbiamo semplicemente iniziato a regolamentare il parcheggio selvaggio nelle vie del centro storico. Lo dobbiamo ai residenti».

Un cambio di passo forse dovuto anche alle critiche piovute dopo la raffica di multe finita sui parabrezza di decine di auto in sosta in alcune vie all’interno della Ztl. Ciò che comunque non cambierà, sarà il risultato finale: terminare il lavoro che le precedenti Giunte hanno lasciato in sospeso.

Raccomandazioni

«Stiamo valutando con la Polizia municipale la possibilità di far posizionare due vigili in prossimità dei varchi in via Serneste all'angolo con via Garibaldi e in via Cittadella de Menorca, per fare opera di persuasione con gli automobilisti», annuncia Cuccu. In realtà, l’idea iniziale era un’altra: stampare tagliandi di avvertimento, con tanto di logo ufficiale da lasciare dietro i lunotti delle auto sanzionabili. «Ma non era fattibile - spiega Cuccu - perché nel momento in cui un vigile constata l’avvenuta infrazione deve intervenire». Per parlare di vera Zona a traffico limitato si dovrà attendere l’installazione delle telecamere «non prima del passaggio del Piano urbano della mobilità sostenibile in Giunta e poi in Consiglio - precisa Cuccu - e di un coinvolgimento di residenti, associazioni e commercianti».

La difficoltà

D’altra parte, senza occhi elettronici che vigilano sul transito in entrata e in uscita è quasi impossibile centrare il principale obiettivo della Ztl: alleggerire il carico del traffico e di conseguenza quello dei veicoli in sosta. I parcheggi restano il nodo principale. In una relazione elaborata nel 2015 dall’ingegner Walter Langiu, progettista del Piano urbano della mobilità, si legge che nella Ztl «ci sono 350 posti auto, altri 250 nella viabilità a contorno e 50 nelle rimesse private. Sono stati concessi 350 pass ai residenti, 450 ai non residenti e 300 per il solo traffico».

Accontentare tutti non sarà facile anche perché «molti operatori da sempre si oppongono alla Zona a traffico limitato. Quel che è certo è che il Comune non ha intenzione di vessare i commercianti e tanto meno di fare cassa - conclude l’assessore - se l’obiettivo fosse stato quello avremmo fatto intervenire i vigili in pieno giorno, non dopo le 20. Abbiamo segnalazioni quotidiane di residenti che lamentano l’impossibilità di trovare parcheggio in centro».

