Ztl in centro, si accendono i dubbi 

«Esiste e va rispettata». Giugno 2023, così l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu, replicava all’ondata di polemiche per l’improvvisa (e quantomai fugace) decisione di far rispettare da un giorno all’altro i divieti della Zona a traffico limitato, attiva dal 2006 e “dormiente” dalla stessa data. La raffica di multe apparsa tra i tergicristalli delle auto, parcheggiate in centro storico senza pass esposto sul cruscotto, sembrava il preludio della definitiva stretta che di lì a poco si sarebbe dovuta concretizzare con l’attivazione di varchi e telecamere. Ad un anno di distanza l’obiettivo resta, anche se posticipato a fine 2024, ma sulle modalità la nebbia è ancora fitta.

Il nodo

«Dobbiamo capire se fare una Ztl chiusa, con transito consentito solo in determinate fasce orarie ed eventualmente aperto ai soli mezzi elettrici - spiega Cuccu - oppure una meno restrittiva, legata ad esempio ai parcheggi dei residenti». Un passo indietro rispetto a quanto annunciato cinque mesi fa, quando si fissava al prossimo dicembre l’accensione degli occhi elettronici? «Assolutamente no - ribatte Cuccu - bisogna capire se per la città e il cento storico è opportuna una Ztl con varchi, oppure no». Un ragionamento che l’assessore intende portare avanti con cittadini e associazioni.

Pass, costi e controlli

L’argomento sarà esaminato nel corso degli incontri che Leganet, la società alla quale il Comune ha affidato la redazione del nuovo Pums, organizzerà a fine mese. I dubbi sono tanti: secondo i dati ufficiali inseriti nel Piano del centro, i ridenti dell’area Ztl sono 854, i parcheggi 800. Per ottenere il pass (al massimo due per nucleo familiare) si devono sborsare 52 euro: 20 euro di versamento al Comune e due marche da bollo da 16 euro. Il tagliando, però, non dà diritto, come accade in altre città, ad occupare i parcheggi a pagamento. Per poter sostare negli stalli blu è necessario compilare un altro modulo e spendere altri 52 euro. Capitolo a parte per scooter e moto, in teoria esonerati dal pagamento, anche se qualcuno la scorsa estate la multa se l’è vista applicare.

L’altra incognita sono i controlli. Di telecamere al momento neppure l’ombra, anche se già un anno fa l’assessore assicurava che erano stati fatti diversi sopralluoghi per capire quante ne occorressero e in quali punti. «I soldi ci sono - ribadisce Cuccu - e sono legati alla viabilità. Ma ripeto, dobbiamo ancora valutare come intervenire. Non vogliamo calare dall’alto la decisione, è doveroso ascoltare tutti».

Tecnici al lavoro

Intanto, i tecnici di Leganet stanno esaminando i 257 questionari compilati online dai cittadini sul Piano urbano della mobilità sostenibile. «Il prossimo passo – spiega Cuccu - sarà incontrare gli studenti delle Superiori e organizzeremo nell’ultima settimana del mese un appuntamento con i rappresentanti degli istituti. Poi sarà la volta di associazioni e sindacati». L’iter prevede ancora un passaggio in Consiglio, uno nell’intergruppo di maggioranza e poi in Giunta. «Ragionevolmente - conclude - tra agosto e settembre il Pums sarà chiuso e collegato ai 10 milioni di euro di fondi Fesr».

