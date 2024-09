Ztl in centro, scatta la fase uno 

Il Comune ci riprova e stavolta è vietato sbagliare. A poco più di un anno dal primo tentativo, la Giunta Sanna rimette mano al delicato tema della Zona a traffico limitato in centro storico. La svolta, più volte annunciata ed altrettante posticipata, è arrivata: da lunedì partirà la campagna di comunicazione che condurrà gradualmente alla piena applicazione dell’ordinanza emessa nel 2006, modificata un anno dopo e mai realmente fatta rispettare.

L’obiettivo

«È arrivato il momento di rimettere ordine nel salotto cittadino - sottolinea l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu - dobbiamo assolutamente riuscire laddove le altre amministrazioni hanno fallito». L’accesso sarà consentito a tutte le categorie di veicoli ogni giorno della settimana dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. I controlli saranno curati dalla polizia locale.

Le telecamere

Sarà una “rivoluzione gentile”, senza occhi elettronici per il momento. «Le telecamere arriveranno in un secondo momento, dopo l’approvazione del Piano urbano della mobilità sostenibile che è già pronto e che a breve porteremo all’attenzione del Consiglio», precisa Cuccu. Determinante è stato il confronto con la maggioranza e con le associazioni di categoria che rappresentano le attività produttive. «Tutti hanno convenuto sulla necessità di porre rimedio ad una situazione non più tollerabile», chiarisce l’assessore che assicura una capillare campagna di informazione «fino a quando ce ne sarà bisogno, non abbiamo alcuna intenzione di fare cassa».

I volantini

A partire da lunedì gli operai del cantiere “Lavoras” «procederanno con la sistemazione di volantini sulle auto parcheggiate in centro per informare la cittadinanza che i controlli della Zona a traffico limitato riprenderanno secondo le disposizioni del Codice della strada», aggiunge l’assessore. Una fase che dovrebbe durare circa un mese. Poi saranno i vigili urbani a stazionare in prossimità degli ingressi dei varchi in via Serneste, angolo via Garibaldi, via Angioy e piazza Martini «per controllare le auto in entrata, verificare il possesso dei pass e sanzionare i trasgressori», afferma Cuccu.

Pass in circolazione

I tagliandi che al momento risultano assegnati sono circa 1.100 (contro i circa 650 parcheggi che risultano nel vecchio Pum) «ma è già in corso una cernita - avverte Cuccu - stiamo esaminando tutte le pratiche per valutare il mantenimento o meno dei requisiti. Chi, ad esempio, aveva un’attività commerciale che ha chiuso battenti o non risiede più nel centro storico non ne ha diritto: i vigili provvederanno a ritirarli». In assenza di telecamere, resta il nodo dei controlli notturni che non possono essere affidati agli agenti della municipale, in servizio fino alle 20. «In questa fase ci affidiamo al senso civico dei cittadini - conclude l’esponente della Giunta - chi dovesse notare un’auto in sosta senza il pass può chiedere l’intervento di polizia o carabinieri».

