«Ztl in centro? Giusto, è fondamentale» 

«Provvedimento giusto, non più differibile». Sull’avvio della campagna di comunicazione destinata a portare alla piena applicazione della Zona a traffico limitato nel centro storico, maggioranza e opposizione viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda. Tutti concordi nel ritenere l’esigenza di porre un freno alla viabilità selvaggia nel cuore cittadino una priorità.

«Fondamentale»

Giuliano Uras, oggi capogruppo di Oristano al Centro e all’epoca della stesura della prima ordinanza, nel 2006, assessore della Giunta Barberio, non ha dubbi: «Era fondamentale, oltreché urgente. Non è pensabile che gli investimenti fatti per restituire decoro al salotto cittadino vengano vanificati dal sovraccarico di mezzi che quotidianamente vi transitano». L’esponente di maggioranza si spinge oltre: «Va bene partire gradualmente per dare modo ai cittadini di abituarsi alla novità, ma poi è necessario un piano più restrittivo: fare disciplina con troppi compromessi, equivale a non farla». Anche Antonio Iatalese, consigliere dell’Udc promuove la novità. «È doveroso tutelare l’area per la cui riqualificazione si stanno investendo ingenti risorse».

L’operazione

A partire da domani due operai dei cantieri “Lavoras” lasceranno sulle auto in sosta volantini informativi. «Saranno indicati i tempi e i modi affinché tutti siano informati e si possa dare corso alle decisioni già assunte rispetto alla viabilità del centro. La campagna di comunicazione durerà alcune settimane», fa sapere il sindaco, Massimiliano Sanna. Poi saranno gli agenti della polizia municipale a vigilare sul rispetto delle fasce orarie in cui tutti i veicoli potranno accedere: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Restano in vigore i due varchi nelle vie Montenegro e Serneste, al quale se ne aggiunge provvisoriamente un terzo in via Angioy «alla luce delle modifiche alla viabilità rese necessarie dal cantiere di piazza Manno», spiega l’assessore Ivano Cuccu. Per lo stesso motivo quello di via Menorca viene provvisoriamente trasferito in piazza Martini.

«Era necessario»

Semaforo verde anche dalla minoranza. «Ogni novità viene affrontata con diffidenza, ma iniziare a lavorare sul traffico era necessario - è il commento del consigliere di Alternativa sarda Progetto Sardegna, Umberto Marcoli - Sono favorevole al provvedimento, purché vena accompagnato da un percorso virtuoso di informazione e dai necessari controlli». Richiesta ribadita dall’esponente di Oristano Più, Francesca Marchi. «Per tanti anni nel centro si è fatto ciò che si è voluto, è il momento di rimettere ordine. L’importante è curare nei dettagli la segnaletica e dare il tempo ai cittadini di metabolizzare la novità».

Il sindaco

Con l’approvazione del Piano urbano della mobilità sostenibile scatterà la fase due, che prevede l’installazione degli occhi elettronici in centro. «A conclusione della fase di consultazione pubblica, come da cronoprogramma, la società Leganet ha consegnato la proposta di Piano al Comune - osserva Sanna - A breve il Pums sarà portato all’attenzione della commissione e subito dopo in Consiglio».

