Ztl in centro, avanti adagio 

Nel traffico politico di Oristano, la Ztl è diventata l’incrocio più pericoloso. L’ennesimo incidente nella già fragile maggioranza di centrodestra è stato scongiurato da uno stringato comunicato del sindaco, Massimiliano Sanna, che ha rinviato l’attivazione della zona a traffico limitato dopo un nuovo confronto con i partiti. Una tregua che non restituisce un panorama pienamente sereno.

La tregua

Fratelli d’Italia, Udc e Partito sardo d’Azione non hanno del tutto ammainato le bandiere della protesta. La mozione che chiedeva la revoca in autotutela della delibera – firmata anche dai loro stessi assessori – aveva fatto tremare il palazzo appena una settimana fa. Ora però filtra un’apertura: i tre gruppi sarebbero pronti a ritirare il documento, segnale che la tempesta potrebbe davvero andare scemando.

Al tavolo delle segreterie non c’è stato chiasso né proclami. E a sentire i protagonisti, sono usciti tutti vincitori. Mancava il partito del sindaco, assente “per impegni professionali”. «Né io, come commissario cittadino, né il coordinatore provinciale Claudio Pinna, abbiamo potuto partecipare – racconta Andrea Santucciu – ma il dato positivo è che si è deciso di organizzare riunioni mensili tra le segreterie. Servono a fare il punto, chiarire procedure e ritrovare un’unità che possa durare sino a fine consiliatura e oltre».

L’assessore

L’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu, mantiene la calma anche nel mezzo delle tensioni. «C’è stato un fraintendimento sui tempi di attivazione della Ztl – spiega – Non sono mai state fissate date precise, quindi bene ha fatto la coalizione a chiedere un passaggio di confronto. Il contributo dei partiti potrà rendere la Zona a traffico limitato più condivisa e migliore».

Le proposte

Al tavolo il sindaco aveva chiesto ai partiti di presentarsi con un documento scritto che sintetizzasse le proposte di modifica. Nessuno l’ha fatto, ma le richieste – seppur informali – circolano già: ricalibrare gli orari, prevedere tre mesi di tolleranza ai varchi e aprire il parcheggio di via Cagliari riducendo contestualmente gli stalli blu attorno al centro. Piccoli accorgimenti che, se accolti, richiederebbero una modifica della delibera, ma non necessiterebbero di un nuovo via libera ministeriale.

Il cronoprogramma

Intanto il cronoprogramma tecnico va avanti. Due plinti sono già stati installati e entro Natale saranno pronti tutti e sei i pali con le telecamere. Prima di far partire davvero la Ztl, però, il Comune deve chiudere alcuni di adempimenti decisivi come «collegare al Comando della polizia municipale l’App che consentirà agli aventi diritto di registrarsi e ottenere l’accesso nelle fasce di chiusura, e verificare che tutti coloro che possono avere il pass lo abbiano richiesto - precisa Cuccu - Al momento i tagliandi consegnati sono 265». Il lavoro procede, insomma, ma prima della Sartiglia difficilmente gli occhi elettronici si accenderanno sul centro: una tempistica che, a ben vedere, non ha mai promesso partenze anticipate.

