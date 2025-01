Ztl, ennesimo stop con polemiche 

Se ne parla da anni ma le novità sulla Ztl, lungi dall’essere concretizzate, continuano a suscitare polemiche. Ora sono i commercianti a chiedere ancora chiarimenti e il Comune replica spiegando che si sta valutando ogni dettaglio per tentare di accontentare tutti, residenti e titolari di attività produttive.

La protesta

«Dopo vari tentativi telefonici e contatti interpersonali, dove si sollecitava un incontro per discutere» si legge nella richiesta inviata a nome di diversi commercianti da Francesca Ledda, «pare oramai evidente la volontà di imporre l’attuazione della Ztl. Si precisa inoltre che a seguito delle domande presentate al Comune e dopo aver pagato i diritti per ottenere il pass, poco meno di 60 euro, a distanza di diversi mesi che sono confluiti nelle casse comunali, i permessi non sono stati ancora consegnati. Restiamo in attesa di una risposta esaustiva sull’argomento richiesto». Risposta che Ledda conta di avere giovedì prossimo: «Ieri mattina mi è stato comunicato che l’incontro si terrà la mattina del 30. Vorremmo capire quali criteri saranno adottati per il rilascio dei pass e se si potrà discutere sulle fasce orarie che dovrebbero regolare la zona a traffico limitato».

Il Comune

Il comando della polizia locale, intanto, ha momentaneamente sospeso la procedura per il rilascio dei nuovi pass. «La decisione, già comunicata a quanti hanno inoltrato domanda per l’ottenimento del permesso, è conseguente alla necessità di valutare e integrare la regolamentazione del Comune attraverso opportuni atti (delibere e determine dirigenziali) relativi all’istituzione della zona a traffico limitato e area pedonale urbana» spiega l’assessore alla Viabilità Ivano Cuccu. «L’esame delle istanze e l’eventuale rilascio delle autorizzazioni avverrà dopo l’approvazione delle nuove norme comunali che potranno anche modificare e integrare l’attuale disciplina delle aree soggette a limitazioni al traffico veicolare».

Attualmente sono in circolazione 1.300 pass ma non è detto che tutti continuino a restare in vigore. Una cosa appare certa: per quanto riguarda i residenti, ogni famiglia avrà l’autorizzazione per due permessi ma nel caso in cui si possegga un posto auto il permesso sarà unico. Mentre sul fronte delle attività produttive, ogni titolare avrà a disposizione un pass, dopo aver dimostrato di averne i requisiti; mentre i permessi non potranno essere accordati ai dipendenti.

L’iter

Sarà il ministero dell’Interno ad autorizzare varchi e telecamere all’interno del centro storico. L’ufficio dell’assessorato è al lavoro per completare tutto il fascicolo da inviare a Roma, entro la settimana prossima dovrebbe arrivare anche la delibera di Giunta. A quel punto si aspetterà che il Ministero dia il via libera e, secondo le previsioni, potrebbe avvenire entro la primavera.

