Ztl, ecco cosa cambia dopo le modifiche 

Sono entrate in vigore, a Iglesias, le modifiche al regolamento della Ztl attiva dallo scorso gennaio, un cambiamento reso possibile dal lavoro della Commissione viabilità.Tra i cambiamenti più rilevanti spicca la nuova gestione della Zona gialla: non più riservata ai residenti, sarà ora accessibile a tutti dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17.Particolare attenzione è stata rivolta anche a situazioni specifiche, introducendo il pass «per le donne in gravidanza, che potranno così sostare in zona gialla», spiega l’assessore alla Viabilità, Francesco Melis: «C’è anche – aggiunge – la possibilità di accesso per farmacie e aziende che trasportano farmaci, che potranno richiedere un’autorizzazione specifica».

Le novità

Sul fronte dell’inclusività, il Comune ha adottato il Contrassegno unificato disabili europeo (Cude), che consente alle persone con disabilità di registrarsi sulla piattaforma Aci e circolare nelle aree Ztl dei comuni aderenti, senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Novità anche per il settore turistico: per consentire le operazioni di carico e scarico bagagli, gli ospiti delle strutture ricettive dovranno comunicare, al momento del check-in, la targa del proprio veicolo entro le tre ore precedenti l’arrivo. Inoltre, le strutture dotate di parcheggio interno potranno ottenere un pass di transito valido per l’intera durata del soggiorno. Rivisto anche il sistema sanzionatorio: in caso di violazioni, il pass non verrà più revocato definitivamente, ma sospeso per un mese. Per riattivarlo sarà necessario presentare una richiesta, a proprie spese. Infine, i pass per ciclomotori saranno rilasciati esclusivamente ai residenti, mentre per traslochi e consegne è prevista l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico per soste fino a due ore.

Perplessi

A febbraio, il gruppo “Progetto Sardegna” aveva presentato una mozione sulla Ztl. Dopo l’analisi in commissione, il 22 maggio il Consiglio comunale ha approvato le modifiche al regolamento con il voto favorevole della maggioranza, due voti contrari e un astenuto. Non sono mancate, comunque, le critiche, anche da parte di membri della stessa maggioranza. «Abbiamo votato favorevolmente solo per alcuni punti – dichiara Marco Loddo di “Progetto Sardegna” – mentre molte altre modifiche discusse non sono state prese in considerazione. L’applicazione dell’attuale regolamento, deleteria, andrebbe sospesa e si dovrebbe ricominciare da capo». Anche “Iglesias Avanti” resta scettica: «Non siamo soddisfatti ma ci fa piacere che almeno ci sia stato concesso di ridiscuterne», dichiara Federico Melis, mentre Gianna Concu ribadisce: «La promessa del tavolo aperto ci ha portato a votare a favore».

La replica

L’assessore Melis replica: «La maggioranza ha votato all’unanimità questo atto. Capisco le perplessità, ma non tutti hanno partecipato alle sedute della commissione ed eventuali apporti non sono stati comunicati. In ogni caso, resto disponibile ad accogliere nuove osservazioni e migliorie, pronto a discuterne con la riapertura della commissione».

