Ztl e viabilità, rivoluzione in centro 

Con l’introduzione delle nuove regole della Ztl si facilita parte della viabilità in prossimità del centro storico di Iglesias. La scorsa settimana sono terminati i lavori di risistemazione della viabilità all’incrocio tra via Roma, via Cattaneo, via Baudi di Vesme e piazza Mura Pisane, con una piccola rivoluzione nel senso di marcia che coinvolge il tratto finale compreso tra via Tangheroni e l’incrocio con via Cattaneo. Per diversi anni, infatti, quel tratto di strada è stato sempre a senso unico e chi parcheggiava in piazza Conte Ugolino o, in tempi recenti, nel nuovo parcheggio, per ritornare verso via Cattaneo doveva percorrere via Trexenta o, in alternativa, imboccare la stretta via Spano e via Sassari, per poi riconnettersi a via Roma attraversando via Baudi di Vesme.

L’incrocio

Agli inizi degli anni Duemila, in quell’incrocio erano stati installati i semafori dall’allora giunta Collu, che tuttavia non sono mai entrati in funzione a pieno regime. Oggi, l’incrocio prossimo al centro storico, posizionato in quella che storicamente è stata Porta Nuova, una delle quattro porte che consentivano l’accesso alla città medievale, è al centro di una piccola rivoluzione che consentirà di alleggerire il traffico verso via Baudi di Vesme per l’attivazione della Ztl. «Si consentirà alle vetture provenienti da via Tangheroni di non passare più obbligatoriamente per via Baudi di Vesme, ma di scendere direttamente in via Roma – dichiara l’assessore alla Viabilità, Francesco Melis –. Abbiamo dovuto eliminare sei parcheggi da un lato, ma ne abbiamo creati 26 sul lato della piazza. L’operazione era da eseguirsi insieme alla creazione dei nuovi stalli, ma a causa dei lavori di Abbanoa, conclusi solo qualche settimana fa, abbiamo dovuto dividere gli interventi». Questi accorgimenti fanno parte della riorganizzazione del traffico che, tramite una delibera approvata a luglio 2024, prevede a breve anche il cambio di direzione di via Oristano.

I parcheggi

«Un’operazione necessaria per rendere fruibile una via ormai quasi inutilizzata, se non per i parcheggi – commenta Melis –. I parcheggi resteranno invariati, cambierà solo il senso di circolazione». Tra queste modifiche alla viabilità, il tracciamento della segnaletica per lo scuolabus di fronte alla scuola Grazia Deledda è solo una delle novità: «In piazza Collegio verranno istituiti almeno sei nuovi parcheggi a disco orario o a pagamento – dichiara Melis –. Stiamo inoltre ridisegnando in tutta la città gli stalli per le persone con disabilità, le strisce pedonali e le aree di parcheggio usurate. Infine, saranno collocati quindici passaggi pedonali rialzati in prossimità delle scuole».

