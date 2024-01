Ztl e sicurezza, il Pum va veloce 

La parola chiave è interconnessione, perché l’obiettivo non é solo rimodulare sensi di marcia, aree ciclopedonali e Zone a traffico limitato, ma combinare alla perfezione tutti gli strumenti urbanistici a disposizione. Il Piano urbano della mobilità sostenibile muove un nuovo passo verso l’adozione, attesa per quest’estate.

I vertici

Dopo il primo incontro di dicembre con l’Assemblea civica, nei giorni scorsi i progettisti di Leganet, la società di consulenza a cui il Comune ha affidato la redazione del documento, sono tornati a Palazzo degli Scolopi, stavolta per incontrare i presidenti delle commissioni consiliari. Il vertice è servito a individuare i punti focali su cui sarà successivamente costruito il Piano del traffico, che è di immediata realizzabilità (due anni) e punta a mitigare le criticità della circolazione attraverso adeguati interventi di potenziamento e di miglioramento della mobilità delle persone, dei mezzi pubblici e privati. «Vogliamo dare gambe immediatamente a questo percorso che sarà condiviso con i cittadini: il confronto è fondamentale in previsione di importanti novità come la Zona a traffico limitato nel centro storico», ha sempre sottolineato il sindaco Massimiliano Sanna.

Parola ai cittadini

Ora entra nel vivo la fase di partecipazione aperta a tutti. Sarà attivata una piattaforma online dove ogni cittadino potrà rispondere a questionari mirati dal cui esito i progettisti ricaveranno la scala di priorità degli interventi da attuare nei prossimi dieci anni, dal più al meno urgente. Si passerà poi all’analisi dei punti di forza e di debolezza del sistema della mobilità comunale. La terza fase sarà dedicata all’orientamento e alla consultazione sulla qualità e l’offerta del trasporto pubblico, sui percorsi dedicati alla mobilità dolce e soprattutto a quella ciclopedonale, sulle Ztl e sulla mobilità condivisa, la logistica e la sicurezza stradale. L’ultima fase sarà quella dell’adozione da parte della Giunta comunale, della pubblicazione per 30 giorni durante i quali sarà possibile presentare eventuali osservazioni e infine l’approvazione del Consiglio.

Sicurezza e Zona 30

La strada è ancora lunga, insomma, ma dovrebbe portare entro fine anno ad importanti novità in città, come l’entrata in vigore della Zona a traffico limitato in centro con varchi ed occhi elettronici. Nel nuovo Piano dovrebbero trovare applicazione anche le “Zone 30”, già previste nel documento adottato nel 2018 e mai attivate.

Nel frattempo l’amministrazione civica cerca di porre un freno al crescente fenomeno degli incidenti stradali, aumentando le misure di contenimento della velocità. Nei giorni scorsi sono stati sistemati nuovi attraversamenti pedonali rialzati in via Rockefeller, via Consolini, via Torino e via Messina; altri saranno sistemati presto in viale Diaz e via Sebastiano Mele.

