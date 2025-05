Ztl e senso unico, commercianti divisi 

La soluzione Ztl e l’ipotesi senso unico dividono i commercianti di via San Martino, nel centro di Selargius.

Due novità proposte dall’esponente della minoranza in Consiglio comunale Mario Tuveri per rivitalizzare quella che un tempo era la via dello shopping, lì dove - fra aperture e chiusure che si alternano - le attività produttive sono diminuite a vantaggio di via Istria che negli ultimi anni ha registrato il boom di nuovi locali e negozi.

I commercianti

Fra i veterani di via San Martino c’è Salvatore Pintus, che - oltre all’agenzia funebre con annessa rivendita di fiori - è stato anche un amministratore in città. «La zona a traffico limitato qui allo stato attuale non potrebbe funzionare», dice indicando la strada del centro cittadino, «servirebbe fare prima una serie di interventi per migliorare il decoro e rendere la via più appetibile, e poi le attività sono sempre meno». Favorevole invece per il senso unico. «Era stato fatto uno studio ai tempi della Giunta Sau», ricorda, «io ero uno dei sostenitori di quella soluzione che ancora oggi si può realizzare e che permetterebbe di ricavare oltre duecento parcheggi in più dall’altra parte della strada. Non solo lo studio, fatto da ingegneri trasportistici sulla base di rilievi sul traffico cittadino, prevedeva due rotatorie: una alla fine di via San Martino, l’altra nell’incrocio fra via Istria e via Trieste che è uno dei più pericolosi in città».

Fra i favorevoli c’è anche Corrado Marini, titolare del panificio: «Uno dei problemi principali della via è la carenza di parcheggi, il senso unico con nuovi stalli per la sosta sarebbe sicuramente positivo. Anche se per ridare vita a questa strada servirebbero più negozi, siamo rimasti pochi superstiti», dice. No alla Ztl ma sì al senso unico da parte di Giancarlo Ambu, della rivendita di bombole e climatizzatori all’inizio della via: «Avere altri parcheggi sarebbe sicuramente utile, soprattutto per i commercianti che si trovano nell’altro lato della strada».

Scetticismo

Ma c’è chi non la pensa così. «Il senso unico è un’arma a doppio taglio, qui servono più controlli e magari i parcheggi a pagamento», dice Nicola Secci, della bottega di Ninni. «Certo è che via San Martino così com’è non funziona, gli stalli attuali però basterebbero se solo si utilizzassero in modo civile: sono dell’idea che basterebbe realizzare degli spazi per la sosta dopo il ponte, per esempio».

Anche Claudia Melas, titolare dell’outlet di abbigliamento aperto di recente, storce il naso al pensiero del senso unico: «Mi preoccupa perché potrebbe essere negativo per noi commercianti, si rischia di ridurre drasticamente gli automobilisti di passaggio e quindi i clienti. É vero che esiste un problema parcheggi, ma sarebbe meglio pensare a qualche area per la sosta nei dintorni». Per Alessandra Bellisai, dello studio di tatuaggi e piercing, «servirebbe maggiore rispetto nell’utilizzo dei parcheggi attuali a partire dal disco orario, il senso unico e la Ztl renderebbero tutto più caotico».

