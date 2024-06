«Ztl e piazza Manno riaperta al traffico» 

Applicazione della Ztl, nuovi stalli a ridosso del centro storico, abbonamenti scontati per i parcheggi a pagamento di residenti e commercianti, meno dehors. Sono alcune delle proposte emerse durante l’ultimo incontro promosso dal Comune nella fase partecipativa per la redazione del Pums. Il sindaco Massimiliano Sanna, l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu e il tecnico di Leganet (società cui è affidata la progettazione), hanno ascoltato le esigenze dei cittadini. La chiusura al traffico veicolare è una delle priorità emerse, accanto alla necessità di riaprire alla circolazione piazza Manno, non appena saranno completati i lavori. Critiche sulla manutenzione di strade e marciapiedi, sulla segnaletica e l’eccessiva presenza di dehors. Nelle prossime settimane saranno pubblicati nuovi questionari online riservati agli studenti e ai residenti nel centro storico. Il documento dovrebbe approdare in Consiglio entro agosto. ( m.g. )

