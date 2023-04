Ztl e multe, rivolta in centro storico 

Della anomala valanga di sanzioni che ha travolto alcuni residenti del centro storico sarà informata la prefetta di Sassari. C’è chi ne ha collezionato un centinaio e chi una ventina. Sono le multe notificate le scorse settimane agli automobilisti che hanno varcato gli accessi Ztl, tecnicamente sprovvisti di pass.

La data

In realtà la scadenza per il rinnovo delle autorizzazioni era stata inizialmente fissata al 31 gennaio e poi prorogata al 28 febbraio. Ma di questa “proroga” non c’è traccia negli atti ufficiali. Qualcosa non deve aver funzionato negli uffici amministrativi perché, in quel lasso di tempo, il portalettere ha fatto gli straordinari con i plichi di raccomandate verdi da distribuire casa per casa agli sfortunati abitanti del quartiere antico. Il problema sarà oggi al centro di un’assemblea straordinaria convocata dalla presidente del comitato di quartiere L’Alguer Vella, Alessandra Casu, proprio per discutere della anomala pioggia di sanzioni. Invitati il sindaco Mario Conoci e l’assessore all’Urbanistica Emiliano Piras. L’appuntamento è per questo pomeriggio, alle 18.30, nel salone “don Gallo” in piazza Sant’Erasmo. «Servirà per informare correttamente la popolazione interessata», anticipa Casu che spera nella partecipazione dei rappresentanti dell’amministrazione.

Pioggia di sanzioni

Sono centinaia le sanzioni notificate a chi ha varcato in auto la Ztl dal primo gennaio al 28 febbraio. Le contestazioni riguardano l’assenza del contrassegno. Non era mai accaduto in passato. Il comitato ha rivolto al Comune un’istanza di annullamento e dell’inconveniente sarà avvisata anche la prefetta Paola Dessì. L’assessore Emiliano Piras in Consiglio comunale ha già affrontato la questione assumendo precisi impegni. Probabilmente si dovrà verificare caso per caso, anche perché l’annullamento delle sanzioni dovrà essere deciso o da un giudice di pace o dalla Prefettura. Una situazione ingarbugliata che non sta facendo dormire sonni tranquilli a tanti residenti. Nel mirino delle telecamere di videosorveglianza che controllano gli accessi anche alcuni automobilisti che si sono recati nel centro storico per motivi di lavoro: medici, infermieri e rifornitori. Ognuno di loro era convinto di avere le carte in regola per oltrepassare i varchi. «Se c’è una strada la percorriamo, – ha detto Piras – undici cittadini hanno collezionato più di venti verbali, sicuramente in buona fede. Ma non possiamo fare un atto amministrativo che proviene dal sindaco o dalla giunta, non è possibile».