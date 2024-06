Ztl, dopo 16 anni c’è il il nuovo regolamento 

Pronto il nuovo regolamento relativo alla zona a traffico limitato, dal prossimo luglio la viabilità del centro storico, dopo 16 anni dalla prima istituzione della ztl, subirà delle variazioni.

Le regole

L’accesso alle zone interessate avverrà attraverso dei varchi dotatati di apparecchiature elettroniche per il controllo dei passaggi, dieci occhi collegati al comando della Polizia municipale 24 ore su 24, così distribuiti: 4 nella “zona gialla” identificata nelle intersezioni fra via Mazzini e Don Minzoni, via Satta e Don Minzoni, via Spano e via Sassari, via Del Giglio e via Sassari. Sei invece i varchi nella “zona rossa”, presenti fra via Cagliari e Eleonora, via Matteotti e Gramsci, Azuni e Gramsci, via Verdi e piazza Collegio, via Cagliari e Mercato Vecchio, via Repubblica e XXVII Marzo.Nella zona rossa, identificata come “area pedonale urbana” sarà consentito il transito esclusivamente per i veicoli autorizzati, dal lunedì alla domenica nelle sole fasce orarie che vanno dalle 5 alle 8.30 e dalle 15.30 alle 17. Per chi non possiede il pass, l’accesso ed il transito è costantemente precluso. - spiega l’assessore alla Viabilità Francesco Melis - Per gli autorizzati invece, nella zona gialla, saranno consentiti costantemente il transito e la sosta. Se non si rientra nelle categorie aventi diritto, la stessa zona non sarà percorribile. Il regolamento sarà testato per almeno 30 giorni, poi prenderemo in visione eventuali osservazioni da parte dei residenti e dei commercianti, in modo da applicare delle modifiche qualora fosse necessario, perché lo scopo della nuova ztl è quello di valorizzare al meglio il centro».

I commercianti

Nella giornata di ieri il nuovo regolamento è stato illustrato alle associazioni dei commercianti: «Siamo soddisfatti del risultato, in un incontro precedente hanno preso appunto di tutte le osservazioni che abbiamo esposto. - commenta Giuseppe Rosas, tesoriere dell’associazione “Centro Storico Iglesias” - Osservazioni che sono state accolte per la stesura del regolamento. Inoltre son stati lasciati dei margini di manovra qualora venissero evidenziate delle criticità».Qualche dubbio lo solleva invece il presidente del consorzio “Iglesias Città Regia”: «La nostra non è una posizione né critica né negativa - dice Giuseppe Pilloni - ma reale che parte da presupposti di funzionalità, incastrando le esigenze degli abitanti e degli operatori commerciali». Per Pilloni sarebbe stato opportuno istituire dei tavoli tecnici fin dal principio: «Perché la preoccupazione del commercio cittadino non deve passare in secondo piano - prosegue - e la prima impressione sembra favorire la ristorazione piuttosto che il negozio di quartiere, il quale probabilmente sarà ancora più penalizzato. L’amministrazione ha sul tavolo una nostra proposta che auspichiamo possa essere presa in considerazione per rendere più fruibile i divieti imposti. Ciò non toglie la preoccupazione dei parcheggi destinati ai clienti che vengono a mancare: le modifiche apportate di fatto non cambiamo molto gli assetti».

