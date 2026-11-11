La scritta verde lampeggia. «Ztl open». A mezzogiorno di ieri varchi aperti, telecamere accese ma le attività e i negozi del centro sono pronti ad abbassare le serrande in anticipo. Una forma di protesta pacifica e simbolica verso la zona a traffico limitato che, partita da una decina di giorni in via sperimentale, continua a dividere la città ma anche gli amministratori. Il dibattito politico è apertissimo, il capogruppo di FdI Fulvio Deriu ha annunciato che porterà il caso in commissione e l’ipotesi di una revoca sembrerebbe più concreta. Negli uffici comunali intanto è arrivata la richiesta, con in calce 300 firme, per l’annullamento del provvedimento e la sospensione della sperimentazione che prevede le limitazioni al traffico tutti i giorni dalle 20.30 alle 7.30 del giorno successivo; accessi chiusi dalle 13.30 di sabato fino alle 7.30 del lunedì.

Il dibattito

«In un centro come il nostro, la Ztl è inutile – osserva Francesca Ledda, titolare di un’agenzia di infortunistica stradale – non ci sono i presupposti, qui non c’è un traffico tale da giustificare simili restrizioni. Né un inquinamento come quello delle grandi città». Secondo i firmatari del documento inviato al sindaco Sanna e agli altri amministratori «la Ztl rischia di allontanare le persone dal centro. Le attività commerciali qui operano già in un contesto economico complesso fra la concorrenza delle grandi strutture e le difficoltà legate alla disponibilità di parcheggi». Il timore è che si vada «verso una desertificazione del centro» ripete Francesca Ledda. In sintonia Walter Sanna, titolare di un negozio di calzature in piazza Eleonora. «La Ztl forse aveva senso quindici anni fa, quando c’era maggiore movimento – osserva – oggi non favorisce né le attività né i residenti. Poi anche il periodo della sperimentazione non è dei più felici, ora c’è il Natale poi ci saranno i saldi e rischiamo di perdere clienti». Storcono il naso anche alcuni residenti. «Ci devono spiegare il motivo di questa zona a traffico limitato - esordisce Antonio Bellinzas, residente in via Crispi – e lo dice uno che alla fine degli anni Ottanta come assessore scelse di chiudere via De Castro. Sono favorevole alle aree pedonali ma non alla chiusura del centro che porta solo disagi. Persino qualche nostro familiare ha timore di venire a trovarci per il rischio di una multa».

Servizi

Gli effetti della sperimentazione si sono già fatti sentire per diverse attività come conferma Paolo Corrias, titolare di un ristorante in piazzetta Corrias. «Il periodo di prova era stato pensato per l’estate quando c’è più gente – spiega – in questo momento crea diversi problemi, ci sono anche disparità per gli orari: si penalizzano attività come la nostra che dalle 20.30 in poi lavora di più». Il ristoratore punta il dito sulla mancanza di parcheggi e di mezzi pubblici. «Domenica scorsa abbiamo avuto diverse disdette, soprattutto gli anziani hanno difficoltà a raggiungere a piedi il locale – ribadisce – Perché non seguiamo l’esempio di Cabras che chiude il centro dalle 20 alle 2 e solo d’estate? La Ztl deve essere stagionale». Per molti è anche una questione di sicurezza. «Si lamentano tutti, molti hanno paura la sera perché in centro non transita più nessuno – sostiene Paolo Peddis, dal suo bar di via Garibaldi – Questa scelta non è stata fatta nell’interesse della città ma solo di alcuni. Purtroppo stiamo già notando gli effetti in questa fase di sperimentazione, c’è molto meno movimento». Lamentano la mancanza di condivisione e chiedono che si apra «un confronto con i rappresentanti degli esercenti, delle associazioni di categoria e dei residenti affinché sia garantita la volontà popolare nelle scelte dell’Amministrazione».

I favorevoli

Visione diversa fra chi vive nel centro storico. «Io sono favorevole ma forse alcuni aspetti andrebbero rivisti a iniziare dagli orari che così finiscono per penalizzare alcune attività – interviene Mauro Gabbrielli, residente – Dovrebbero esserci più parcheggi liberi intorno, anche nei multipiano di vico Verdi e via Mariano». Detto questo, secondo chi vive nel cuore storico della città, dopo aver comprato e ristrutturato, «il problema esiste. A causa dell’inciviltà di alcuni, il centro si intasa – evidenzia – Parcheggi selvaggi, a noi è capitato di non poter uscire di casa perché era stata parcheggiata un’auto proprio davanti alla porta. Spesso in alcune strade, con veicoli in sosta su entrambi i lati, i mezzi di soccorso ma nemmeno il furgone di un corriere». Disagi vissuti quotidianamente da tante famiglie. «Una soluzione va trovata, si potrebbe ridurre l’orario del sabato sera ma se i commercianti vogliono il centro sempre aperto, allora vanno garantiti anche i residenti con parcheggi riservati. Serve una condivisione».

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