Ztl, centro intermodale e piste ciclabili 

Questa mattina il sindaco Massimiliano Sanna, l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu e il dirigente Giuseppe Pinna presenteranno il Piano urbano della mobilità sostenibile che tradotto significa programmazione del traffico da qui a dieci anni. Un progetto che per una città come Oristano che ha in dirittura d’arrivo il Centro intermodale, la Zona a traffico limitato in centro storico e la ciclopedonale dal ponte sul Tirso fino a viale Repubblica, è tre volte importante.

I tre progetti

Tre progetti che l’assessore Ivano Cuccu da tempo conferma: prossima apertura del Centro intermodale, percorso ciclopedonale con le opportune varianti e Ztl entro settembre dopo un confronto con cittadini e commercianti. D’altra parte il progetto del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) prevede in fase di stesura la partecipazione dei residenti, degli operatori turistici, dei commercianti e di chiunque abbia interesse per ricercare il massimo della condivisione. «Alla fine saranno tirate le somme per arrivare al risultato che punta a qualificare l’offerta del trasporto pubblico, la sicurezza e il risparmio energetico», sintetizza Cuccu.

I punti deboli

La società incaricata partirà da un esame obiettivo della situazione del traffico con i suoi punti di forza (pochi) e di debolezza (molti). Una città piatta come un biliardo nata per le bici ma che nella quotidianità, per la mancanza di un assetto viario conseguente, ne impedisce l’uso a vantaggio dei mezzi privati. Basta dire che il mezzo pubblico viene utilizzato pro capite mediamente cinque volte all’anno e la bici meno del 10%. Il resto è auto, motorini da qualche tempo monopattini che stanno superando le due ruote a pedale.