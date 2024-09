Ztl, boom di contravvenzioni 

Il record (negativo) è di un cagliaritano che il primo agosto, in soli 8 minuti, ha violato la zona traffico limitato della Marina ben 7 volte. A parte questo caso limite, però, i cagliaritani non sembrano non digerire gli orari della zona traffico limitato nei quartieri storici. Dal 22 giugno, giorno in cui le telecamere hanno ricominciato a multare, al 10 settembre le contravvenzioni elevate sono state 5.901. La zona più “colpita”, non è una novità, è il quartiere della Marina, il più frequentato anche per effetto della movida: qui, in nove giorni, a giugno, sono state elevate 545 sanzioni (mentre a Castello sono state 149). Luglio è stato il mese boom: oltre 2.100 alla Marina, più di 500 in Castello. Numeri più bassi ad agosto, quando molti cagliaritani erano in ferie fuori città, di nuovo in linea a settembre (rilevazione disponibile fino al 10): 340 sanzioni a Castello, 540 in Marina. «Si tratta di numeri certamente», spiega il capo della polizia municipale Gianbattista Marotto, «forse molto automobilisti, seppure informati dopo la riattivazione delle telecamere, non si sono ancora adattai al cambiamento», aggiunge. A Villanova, dove i pannelli sono accesi, le telecamere, per ora non multano: «Accade perché c’è un problema tecnico-amministrativo legato alla perimetrazione che sistemeremo entro la fine dell’anno», spiega ancora il capo della Municipale.

Il Comune

Dopo anni di “blackout” solo all’inizio della scorsa estate sono tornati gli occhi elettronici a presidiare la Ztl in città. E solo da pochi mesi, hanno ricominciato a sanzionare chi non rispetta gli orari della zona traffico limitato nei quartieri storici. Il Comune ci ha lavorato a lungo, all’inizio per installare le telecamere di ultima generazione, quindi per registrare l’allineamento con tutte le targhe della auto autorizzate all’ingresso. In primavera ha abbiamo acceso i display luminosi per comunicare ai cittadini che le telecamere erano accese e dopo una fase transitoria di due mesi, a fine giugno ha cominciato a registrare le infrazioni. «Con fondi residui di bilancio sono state sostituite tutte le vecchie e abbiamo cominciato, ma sono pochissime, a installarle anche in qualche varco di uscita», spiega l’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis. Così se qualcuno dovesse riuscire a entrare con uno dei tanti metodi trovati negli anni, dall’ingresso in direzione vietata in qualche vicolo un po’ nascosto a quello con l’auto a marcia indietro, verrà inesorabilmente multato quando si esce.

Varchi e orari

Detto di Villanova, in stand by fino alla fine dell’anno, occhio all’orologio quando si accede a Castello e alla Marina. Gli accessi sono disciplinati con le vecchie regole e i vecchi orari. Chi entra alla Marina, per esempio da via del Mercato Vecchio, deve sapere che tutti i giorni è off limits per auto e moto (tranne per gli autorizzati, non solo residenti ma anche i veicoli autorizzati a servizio di persone con disabilità, le auto delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso) dalle 21 alle 7 e dalle 15.30 alle 17. Mentre l’ingresso a Castello è sanzionato per gli automobilisti non autorizzati dalla mezzanotte alle 9 del mattino. Più volte i residenti hanno chiesto al Comune di uniformare gli orari di tutte le Ztl in città. «La Ztl è un sistema disciplinato con un vecchio regolamento sul quale dovrà tornare a esprimersi il Consiglio», spiega l’assessore Marcialis. «Quegli orari erano stati decisi sulla base di un’esigenza di quel momento che oggi, evidentemente è cambiata. Ed è per questo che bisognerà riaprire una discussione in Consiglio». Gli occhi elettronici sono installati anche all’ingresso (o all’uscita) delle aree pedonali permanenti: il Corso Vittorio, via Manno, via Garibaldi, via San Giovanni.

