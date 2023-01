Ztl, arrivano varchi e controlli 

Ritorna la Ztl, zona a traffico limitato, e questa volta non per finta come da 16 anni a questa parte. Più che a traffico limitato quelle strade, nonostante l’ordinanza, sono a traffico illimitato. Ma adesso l’amministrazione guidata dal sindaco Massimiliano Sanna ha deciso di rendere pienamente efficace la vecchia ordinanza che aveva istituito la Ztl ma che di fatto in tutti questi anni è sempre rimasta solo sulla carta.

La storia

Più di sedici anni fa la Giunta Barberio, su proposta dell’allora assessore Paolo Vidili, istituì la Ztl. Il cuore del centro storico veniva chiuso alle auto, eccezion fatta ai residenti, il carico e lo scarico delle merci. La nuova Ztl nasce nel perimetro urbano compreso all’interno delle vie Duomo, Sant’Antonio, Diego Contini, Mazzini, Solferino, Montenegro, Carmine, Ciutadela de Menorca e piazza Roma. Vengono destinate ai soli pedoni piazza Eleonora e vico d’accesso al cortile del Municipio, corso Umberto I dalla piazza Eleonora fino alla piazza Roma, vico Umberto I, via Garibaldi dalla piazza Roma al vico Garibaldi e via Serneste, Galleria Felice Porcella e Portico Corrias, via de Castro dalla piazza Roma alla via Sant’Antonio, via Parpaglia dal vicolo d’ingresso del palazzo della Provincia a piazza Roma, via Iosto. I cartelli fanno ancora bella mostra e l’ordinanza che istituiva la Ztl non è mai stata revocata dai sindaci che sono succeduti a Barberio. Quindi è attiva ma di fatto quei divieti nella consuetudine maturata in 16 anni non ci sono. I vigili possono legittimamente multare chi non ha il pass e addirittura devono farlo per esempio su chiamata di qualche cittadino zelante.

La scelta

Adesso la Giunta Sanna è decisa a dare gambe alla vecchia ordinanza e a chiudere al traffico il centro storico. «Il piano è già partito - anticipa l’assessore alla Mobilità Ivano Cuccu - Ho chiesto al Comando della Polizia locale di verificare l’aderenza della vecchia ordinanza con la situazione attuale dal momento che dall’emanazione sono trascorsi tanti anni». È stato chiesto anche un piano finanziario per dotare di «telecamere tutti gli ingressi, diversamente si ritornerebbe allo stato attuale – sottolinea - L’obiettivo della Ztl è il miglioramento della qualità della vita attraverso un più facile utilizzo delle strade del centro, molto strette e storicamente destinate ai pedoni». Il progetto oggi è ancora più attuale di ieri. «Sentiremo residenti, cittadini e operatori economici poi tireremo le somme con il proposito di ridare vita al centro – aggiunge Cuccu- Una delle ipotesi è di aprire al traffico ma non alla sosta continua in certe ore, magari durante l’apertura dei negozi». Rispetto a 16 anni fa la situazione generale è cambiata, i piccoli negozi nel centro sono stati cancellati dalla grande distribuzione, quelle vie hanno perso persone centinaia e centinaia di residenti per diventare parcheggi alla diavola. La Ztl potrebbe essere un tentativo per ridare ordine e dignità al quartiere.