Ztl, a luglio via alla sperimentazione 

Meno auto in sosta ed in circolazione, più parcheggi per i residenti e i disabili e maggiori aree deputate al carico e scarico merci. Queste sono le priorità della nuova zona a traffico limitato che verrà testata nel centro storico a partire da luglio.

L’organizzazione

I 10 varchi (dotati di un sistema di videosorveglianza deputato ad accertare eventuali passaggi non autorizzati) sono stati sistemati, manca però ancora la definizione della precettistica: «Con gli uffici preposti stiamo ultimando gli ultimi dettagli del regolamento. - spiega l’assessore alla Viabilità Francesco Melis - Lo stesso verrò poi discusso in commissione consiliare». La nuova ztl verrà testata per un periodo non inferiore ai 30 giorni, un lasso di tempo che potrebbe protrarsi fino a due mesi: «Si parte a luglio per valutare gli effetti sulla popolazione e sul flusso turistico - prosegue Melis - Un test che non riguarderà la zona rossa, ovvero quella già deputata ai soli pedoni, ma quelle gialle e verdi, dove si cercherà di concertare al massimo gli spazi».L’obiettivo è quello di evitare che il cuore della città sia invaso dalle auto, venire incontro alle esigenze dei residenti, ma anche migliorare la condizione delle attività commerciali: «Per domani è previsto un incontro con gli esercenti. - commenta l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - Servirà uno sforzo iniziale da parte di tutti e cercheremo di trovare delle soluzioni che possano andar bene a tutti, anche attraverso il dialogo».

L’attesa

Un dialogo che il consigliere d’opposizione di “Insieme” Simone Saiu, auspica sia serrato e costruttivo: «Spero si prendano in considerazione le esigenze di tutti i protagonisti che vivono il centro - dichiara - e spero anche che il nuovo regolamento sia davvero pronto ad essere applicato, perché sono ormai diversi anni che si prospetta come imminente la partenza della nuova ztl, l’ultima interrogazione presentata reale a due anni fa».Gli esercenti delle attività commerciali intanto attendono con curiosità una serie d’incontri volti non solo ad illustrare le nuove linee guida, ma anche a recepire eventuali suggerimenti: «La ztl è da sempre un tema spinoso ed è opportuno attendere il confronto per poter avanzare perplessità, qualora ce ne fossero, individuare criticità ma anche dare consigli. - dice il presidente del consorzio “Iglesias Città Regia” Giuseppe Pilloni - Si presume che l’incontro fra le parti sia opportuno per poter instaurare un dialogo costruttivo con gli attori principali; gli abitanti e i commercianti che tengono in vita e popolano il centro storico».Del medesimo parere il presidente dell’associazione “Centro Storico Iglesias”, Gianmaria Graziano: «Dopo l’incontro si avranno di certo le idee più chiare su quali osservazioni eventualmente saranno oggetto di dialogo».

