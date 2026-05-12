Ztl, a giugno si accendono i varchi 

Ztl sì, ma soft. Dopo mesi di polemiche, stop politici e retromarce, il centrodestra ha trovato una mediazione sulla Zona a traffico limitato. Un compromesso che punta a far partire la sperimentazione sino a settembre, ma con una formula alleggerita rispetto agli obiettivi fissati un anno fa dal sindaco, Massimiliano Sanna, quando annunciava: «La nuova disciplina punta a ridurre il traffico veicolare per migliorare la sicurezza della viabilità, rendere l’area più fruibile per cittadini e turisti e favorire l’aggregazione sociale nel rispetto della salute».

Il tavolo

L’ultimo tavolo politico convocato da Sanna – assente solo il Psd’Az – ha segnato una svolta: i partiti avviano la fase sperimentale dai primi giorni di giugno («tre mesi di tolleranza per familiarizzare con il nuovo sistema»). «Sono state condivise le nuove regole, anche alla luce delle risultanze emerse durante la recente assemblea pubblica e le precedenti iniziative di confronto – dichiara il sindaco – Nei prossimi giorni definiremo con precisione le date e le modalità di comunicazione ai cittadini dell’avvio della fase sperimentale».

Le novità

Non è quindi la Ztl prevista nelle delibere approvate all’unanimità tra gennaio e settembre 2025, quella che aveva finito per aprire una profonda frattura nella maggioranza. Il progetto iniziale prevedeva infatti varchi elettronici spenti nelle fasce 9-13 e 16.30-20 e attivi nel resto della giornata, con sei accessi controllati dagli occhi elettronici. Ora la linea è completamente cambiata. La sperimentazione si basa su una versione soft: telecamere accese solo la notte, dalle 20.30 alle 7.30 del mattino, e nel fine settimana dalle 13.30 del sabato fino alle 7.30 del lunedì. Una Ztl che prova a tenere insieme esigenze opposte: limitare il traffico senza incidere troppo sulla quotidianità di chi lavora o frequenta il centro durante il giorno. La prova dovrebbe andare avanti fino a settembre. Poi arriverà il momento delle valutazioni politiche e tecniche.

Il percorso

Ma il nuovo assetto non potrà entrare in vigore automaticamente. Sarà necessario un nuovo passaggio in Giunta per modificare gli orari fissati nelle precedenti delibere. Un aspetto già chiarito dal comandante della polizia locale, Gianni Uras, durante l’ultima assemblea pubblica: «Se ci saranno modifiche servirà un’altra delibera per procedere perché si andranno a spendere altri soldi». E non è l’unico nodo pratico da risolvere. Bisognerà infatti aggiornare anche la segnaletica verticale installata a febbraio nei varchi.

L’impostazione

Di certo la nuova impostazione renderà più semplice la vita a professionisti, dipendenti pubblici e utenti degli uffici del centro, che durante il giorno continueranno a raggiungere facilmente il salotto della città. Ma proprio questa scelta rischia di alimentare dubbi sulla capacità della Ztl di raggiungere gli obiettivi annunciati dall’amministrazione. I residenti potrebbero non percepire grandi benefici nelle ore diurne, quando il traffico resterà invariato. Qualche interrogativo potrebbe emergere anche tra commercianti e titolari di bar, ristoranti e pizzerie, soprattutto per la chiusura del sabato pomeriggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA